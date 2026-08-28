Pablo Évora, velocidad y desborde para la Peña Deportiva

Pablo Évora ya es nuevo jugador de la Peña Deportiva. El conjunto de Santa Eulària y el Recreativo de Huelva han alcanzado un acuerdo para la cesión del futbolista onubense, que jugará esta temporada 2026/27 a las órdenes de Ramiro González. Évora, nacido en Huelva en 2005 y de 21 años, se ha formado íntegramente en las categorías inferiores del Decano y la pasada temporada dio el salto al primer equipo, con el que llegó a disputar varios encuentros en Segunda RFEF.

El extremo aterriza en Santa Eulària para aportar velocidad, desborde y capacidad para encarar en los metros finales. Un perfil desequilibrante para un ataque peñista que incorpora así una nueva pieza de cara a una temporada en la que el conjunto ibicenco volverá a competir en Segunda Federación.