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Fútbol | Segunda RFEF

Pablo Évora, velocidad y desborde para la Peña Deportiva

El extremo onubense, de 21 años, llega cedido por el Recreativo de Huelva después de formarse en la cantera del Decano

Imagen de archivo de Pablo Évora.

Imagen de archivo de Pablo Évora. / Recreativo de Huelva

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Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

Pablo Évora ya es nuevo jugador de la Peña Deportiva. El conjunto de Santa Eulària y el Recreativo de Huelva han alcanzado un acuerdo para la cesión del futbolista onubense, que jugará esta temporada 2026/27 a las órdenes de Ramiro González. Évora, nacido en Huelva en 2005 y de 21 años, se ha formado íntegramente en las categorías inferiores del Decano y la pasada temporada dio el salto al primer equipo, con el que llegó a disputar varios encuentros en Segunda RFEF.

El extremo aterriza en Santa Eulària para aportar velocidad, desborde y capacidad para encarar en los metros finales. Un perfil desequilibrante para un ataque peñista que incorpora así una nueva pieza de cara a una temporada en la que el conjunto ibicenco volverá a competir en Segunda Federación.

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