Jules Nde Foutey ya es oficialmente jugador de la Peña Deportiva

Jules Nde Foutey (Luxemburgo, 2006) ya es oficialmente jugador de la Peña Deportiva. El joven futbolista luxemburgués, de 20 años, se incorpora de forma definitiva al primer equipo después de haber trabajado desde el inicio de la pretemporada a las órdenes de Ramiro González.

El defensa ya venía entrenándose con el grupo y ha convencido al cuerpo técnico durante estas primeras semanas de trabajo. Nde Foutey ha confirmado las buenas sensaciones que había transmitido antes de su llegada y se incorpora a la plantilla peñista como una apuesta de futuro para reforzar la defensa. El luxemburgués tendrá ahora la oportunidad de seguir creciendo en la Peña Deportiva y pelear por hacerse un hueco en el equipo que afrontará esta temporada su regreso a Segunda RFEF.