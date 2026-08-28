Bádminton
La ibicenca Carmen Jiménez toca metal en los Juegos del Mediterráneo
El tándem español pierde ante las francesas Agathe Cuevas y Elsa Jacob por 0-2, pero firma una brillante actuación en la cita continental
La ibicenca Carmen Jiménez y su compañera Nikol Cadillac se citaron con la historia y se colgaron este viernes la medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo. El tándem español cayó en semifinales ante las francesas Agathe Cuevas y Elsa Jacob por un engañoso 2-0 en un partido que se decidió en un primer set que bien pudo caer del lado español pero que se llevaron las galas en el desempate (22-20). El golpe sentó como un jarro de agua fría a la pareja española, que no consiguió recuperar el pulso del encuentro. En el segundo set bajó su rendimiento y el dúo francés aprovechó la situación para asestar el golpe definitivo y cerrar el partido con un contundente 21-12.
Las españolas llegaron a semifinales casi sin despeinarse. Quedaron exentas de los octavos de final y comenzaron su participación directamente en cuartos, donde destrozaron a la pareja eslovena formada por Anja Blazina y Ariana Korent por un cómodo 0-2 (15-21 y 7-21). Un gran resultado para Carmen Jiménez, que continúa creciendo a pasos agigantados y vuelve a demostrar su excelso nivel en una cita de primer nivel ante algunas de las mejores jugadoras del continente. La final se escapó por muy poco, pero la ibicenca ya tiene su primer gran metal en unos Juegos del Mediterráneo.
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