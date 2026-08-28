El Class Sant Antoni echa a andar

El nuevo Class Sant Antoni ya echa a andar. El equipo que esta temporada dirigirá Boris Balibrea se puso este viernes por primera vez el mono de trabajo después de superar el jueves los pertinentes reconocimientos médicos. Comienza así un nuevo curso con el objetivo de los últimos años: el ascenso a Primera FEB. Una misión que se ha resistido en las tres últimas temporadas, en las que los ibicencos se quedaron a las puertas de la gloria tras caer en otras tantas finales del ‘play-off’.

Pero eso ya es cosa del pasado. El Class ha decidido agitar el avispero y afrontar este nuevo intento con una profunda revolución y ocho caras nuevas. La primera sesión fue, como no podía ser de otra manera, de toma de contacto. Balibrea reunió a sus jugadores antes de saltar a pista y, después de la charla inicial, llegó el turno de empezar a soltar las piernas, realizar los primeros ejercicios y volver a sentir el balón entre las manos.

Un pistoletazo de salida tranquilo antes de que llegue la parte más dura de la pretemporada, con el trabajo físico ganando protagonismo y el nuevo técnico empezando a imprimir su sello y su pizarra. Ahora toca ponerse a punto. El Class tendrá trabajo antes de que llegue la hora de la verdad y la primera prueba llegará el próximo 6 de septiembre en Sa Pedrera, donde se enfrentará al Fibwi Palma, de Primera FEB, dentro del Trofeu Aon. Una primera piedra de toque de nivel para empezar a calibrar hasta dónde puede llegar este nuevo proyecto.

La preparación continuará después con la Copa de España, que obligará al conjunto ibicenco a disputar tres jornadas los días 12, 19 y 26 de septiembre. Será otro buen termómetro antes del estreno liguero, fijado para el 3 de octubre en casa frente al Benicarló. El Class ya está en marcha. Han cambiado muchas caras, también el jefe de la nave, pero el objetivo sigue siendo exactamente el mismo.