Cobra Race lanza el reto “Ibiza, queremos 1.000” para su próxima edición

Cobra Race regresa a Ibiza el próximo 3 de octubre y lo hace con un reto para toda la isla: alcanzar los 1.000 participantes en su segunda edición ibicenca. Después de reunir a más de 500 atletas en Ibiza en 2025, la organización quiere dar un nuevo paso y convertir FECOEV en uno de los grandes puntos de encuentro del deporte funcional en las islas. Bajo el lema “Ibiza, queremos 1.000”, Cobra Race hace un llamamiento a deportistas, gimnasios, boxes, clubes y aficionados al deporte de toda la isla para formar parte del desafío.

4.5 kilómetros. Nueve estaciones. Un reto

Cobra Race es una competición híbrida que combina 4,5 kilómetros de carrera con nueve estaciones de ejercicio funcional, alternando tramos de running con pruebas de remo, empuje y arrastre de trineo, peso muerto, AirBike, lunges, snatch, SkiErg, sandbag y thrusters. Un formato pensado para poner a prueba resistencia, fuerza y capacidad de superación, pero abierto a diferentes niveles deportivos. Los participantes pueden competir en modalidad Individual o Parejas y elegir entre las categorías Open, Intermedio y Élite, permitiendo que cada atleta afronte Cobra Race de acuerdo con su nivel y objetivos.

Ibiza, ¿aceptamos el reto?

El objetivo de los 1.000 participantes pretende "ir más allá" de una cifra. Cobra Race quiere "movilizar a la comunidad deportiva de Ibiza y conseguir que el próximo 3 de octubre estén representados en FECOEV gimnasios, boxes y centros deportivos de toda la isla". La organización anima además a quienes todavía no se han decidido a competir a buscar compañero y afrontar el desafío juntos: ¿Con quién harías una Cobra Race? Una pregunta que resume el espíritu de una prueba en la que competir importa, pero también hacerlo acompañado, representar a tu centro de entrenamiento y compartir la experiencia con el resto de participantes.

Un proyecto nacido en Baleares que continúa creciendo

Cobra Race continúa "consolidando su calendario" en Baleares después del "crecimiento experimentado durante sus últimas ediciones". La prueba celebrada en Mallorca el pasado mes de mayo reunió a más de 1.500 participantes y alrededor de 4.000 personas entre atletas y público, confirmando el "creciente interés por este formato de competición". Cobra Race Ibiza cuenta con el apoyo del Consell de Ibiza y del Ayuntamiento de Ibiza, instituciones que "respaldan la celebración y consolidación de esta cita deportiva en la isla". La prueba cuenta además con la colaboración de Powerade, Fibwi, Decathlon y otras entidades y empresas vinculadas al deporte y al tejido empresarial de Baleares. Las inscripciones para Cobra Race Ibiza Ibiza están abiertas a través de la página web de la prueba.