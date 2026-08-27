El Class Sant Antoni 26-27 se pone en marcha "cargado de ilusión"

El nuevo Class Sant Antoni, que en la temporada 26-27 volverá a competir en la Segunda FEB de baloncesto, inicia la pretemporada este viernes. La plantilla y el cuerpo técnico pasan este jueves los pertinentes reconocimientos médicos, para al día siguiente empezar a sudar la camiseta. La cita será desde las 18 horas en el Pabellón Siroko Sa Pedrera, en el que arrancará otro proyecto cargado de ilusión. Boris Balibrea, nuevo entrenador del equipo portmanyí, tendrá la tarea de armar un "bloque competitivo y que pelee por todo". Los pitiusos competirán en el Grupo B de la tercera categoría del baloncesto masculino español. En los últimos tres ejercicios se quedaron a las puertas del ascenso a la Primera FEB, por lo que el reto está servido.

Además de Balibrea, son muchas las caras nuevas para esta temporada. Del curso pasado, se mantienen en la plantilla el base Dani de la Rúa, los exteriores Greg Gantt, Kai Johnson e Íker Ruiz, así como el ala-pívot Rodri Gómez. Y se han incorporado un total de ocho jugadores: el base Aleix Haro, los exteriores Pablo Fernández, Anton Lindqvist y Beni Fungula, así como los interiores Michael Okafor, Morgan Stilma, Lamin Dibba y Jefrey Godspower. Todos ellos afrontarán ahora duras sesiones de trabajo para la puesta a punto. Aunque con poca carga todavía en las piernas, el Sant Antoni disputará un amistoso el próximo 6 de septiembre. Será ante el Fibwi Palma, de la Primera FEB, dentro del Trofeu Aon, organizado por la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. El encuentro se jugará desde las 19 horas en el Pabellón Siroko Sa Pedrera.

El Class también utilizará los enfrentamientos de la Copa de España como preparación. Tres jornadas, en su fase de grupos frente a equipos de Segunda FEB, para seguir ajustando las piezas. El 12 de septiembre, los isleños visitarán la pista del Getafe (18 horas); el 19 de septiembre recibirán al CB Zaragoza en Sa Pedrera (20.30 horas); y el 26 de septiembre, los portmanyins’ jugarán a domicilio contra el Tres Cantos (17.30 horas). Tras esta fase de grupos copera, el Class Sant Antoni ya se centrará en la Liga. Su debut será el próximo 3 de octubre en casa, recibiendo al Intermáquinas Benicarlo (desde las 19.30 horas en el Pabellón de Sa Pedrera). Empezará su camino hacia un nuevo intento por dar el salto de categoría.