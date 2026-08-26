Sant Antoni presume de talento: homenaje a sus campeones de España

El deporte de Sant Antoni sigue dando motivos para sacar pecho. El Ayuntamiento de Sant Antoni ha recibido este miércoles a varios deportistas y clubes del municipio para reconocer sus recientes éxitos en diferentes Campeonatos de España, en un acto que ha servido para poner en valor los "resultados cosechados durante los últimos meses". El alcalde, Marcos Serra, y el concejal de Deportes, Daniel Sánchez, han felicitado a los protagonistas por unos resultados que "vuelven a poner de manifiesto la variedad y el nivel del deporte base y federado en el municipio". Un reconocimiento que, más allá de las medallas, también pretende poner en valor "las horas de entrenamiento, el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada resultado".

Entre los homenajeados se encuentra Elina Tigunova, del Ibiza Patina, campeona de España de Inline Freestyle en las modalidades de Classic y Battle, mientras que su compañero Aarón Martínez logró el subcampeonato. También brillaron las representantes del Club Gimnàstica Sant Rafel. Lea de la Osa se proclamó campeona de España Base en suelo y barra, mientras que Candela Miranda consiguió la medalla de plata en barra. En boxeo, Camila Guateima, del Eden Gym, logró el bronce en el Campeonato de España celebrado en Badajoz. El mismo club también estuvo representado por varios medallistas en el Campeonato de España de Muaythai 2026. Emanuel Blis y Noa Acosta se colgaron el oro en -58 y -48 kilos, respectivamente; Daniel Feliz y Ewan D. Valdez consiguieron la plata en -57 y -63,5 kilos, mientras que Aleskia Salamantina obtuvo el bronce en -52 kilos.

El Club d’Atletisme Sa Raval Femení también fue protagonista al conseguir la segunda posición en el Campeonato de España Máster por Clubes disputado en A Coruña. La gimnasia estética tuvo asimismo una amplia representación de Sant Antoni con las integrantes de O Beach Ibiza. Ada Medeiro, Ainara Martín, Pilar de la Cruz, Sofía Carreño y Valentina Opuszka lograron la medalla de plata en el Campeonato de España celebrado en Huesca. El piragüismo puso el broche a la representación del municipio con los éxitos del Club Nàutic Sant Antoni. Gabriela Mendes consiguió el oro en K4, el bronce en K1 y el subcampeonato por selecciones, mientras que Júlia Roselló sumó una plata en K2 y otro subcampeonato por selecciones. Odalis Posado y Laura Rubio Rei completaron el medallero con el bronce en K4. Una colección de resultados que confirma que el deporte de Sant Antoni no entiende de disciplinas ni de fronteras y que cuenta con representantes capaces de competir y subir al podio en algunos de los principales campeonatos nacionales.