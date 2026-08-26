Alexandre Doury, presidente del Ibiza Rugby Club: «Nosotros también necesitamos que algún gran patrocinador nos eche una mano»

Los horizontes del rugby ibicenco continúan expandiéndose. Pese a que se trata de un deporte que aún no dispone de los medios y la repercusión que sí tienen otros, lo cierto es que cada vez más jóvenes se adentran en una disciplina que va más allá de lo meramente competitivo. Los valores de hermandad, disciplina y compañerismo forman parte de la idiosincrasia de este deporte, y el Ibiza Rugby Club es uno de los responsables de enseñarlo a los amantes del rugby. Su presidente, Alexandre Doury, lleva más de diez al frente de la entidad y atiende a Diario de Ibiza después de que el primer equipo no lograra disputar el play-off que se ganó en el campo.

¿Por qué la Federación Española no les permitió disputar el play-off la pasada temporada?

No cumplíamos los requisitos y no nos aceptaron sin cumplirlos. Me gustaría ver si en otros lugares de España todos los clubes consiguen cumplir exactamente con esas condiciones, porque nosotros estamos en una isla y formar un equipo sub-18 de rugby es complicado.

¿Qué les exige exactamente la Federación?

Pide que todos los clubes tengan categorías inferiores sub-16 o sub-18, que disputen el Campeonato de Baleares y que jueguen al menos seis partidos oficiales. Este año, además, volvemos a tener equipo femenino, con unas 14 o 15 jugadoras mayores de 18 años, y creo que eso también nos puede ayudar. Hay años en los que han sido algo más flexibles y otros en los que se han puesto más estrictos.

¿Cree que la Federación podría haber sido algo más flexible teniendo en cuenta las circunstancias de la isla?

Creo que sí ya ha pasado en otras ocasiones. Siempre se puede ser un poco más flexible, aunque también entiendo a la otra parte. Cuando jugábamos competición nacional, para que un equipo viniera a Ibiza tenía que desplazar a más de 20 personas y venir un fin de semana a Ibiza le puede suponer unos 3.000 euros, pero ocurre lo mismo en todos los deportes de la isla.

¿Cuál es la principal dificultad para mantener esos equipos sub-16 y sub-18?

Tenemos algo de base, pero en esas edades muchos se van fuera a estudiar, otros dejan el rugby por diferentes motivos y es muy complicado mantenerlos, con la población que tenemos en la isla. Además, muchos de ellos tienen clase por las tardes, pediremos entrenar por las mañanas, porque queremos mantenerlo vinculados al equipo.

¿En qué situación se encuentran ahora mismo las categorías inferiores del club?

Tenemos bastante gente en sub-14 y algunos jugadores en sub-16, pero estamos al límite. Cada temporada pasa lo mismo: terminas con una serie de niños y, cuando empieza la siguiente, algunos han decidido dejarlo y otros se han marchado a estudiar. Primero tenemos que ver exactamente qué jugadores tenemos y, a partir de ahí, trabajar.

¿Ha notado un mayor interés en este deporte por parte de los niños y las familias?

El año pasado hicimos promociones en varios centros y, cuando pudimos disponer del campo a partir de enero o febrero, vinieron bastantes niños. Algunos vienen a probar y luego no continúan, pero otros sí. Si después de una promoción consigues que se queden cuatro o cinco niños, ya es algo muy positivo. Este verano, por ejemplo, hemos tenido un campus durante todo el verano y los chicos han terminado muy contentos.

¿Es optimista de cara a las nuevas promociones?

Sí, porque el año pasado ya vinieron y vamos a continuar. Tenemos que sacar jugadores de debajo de las piedras si hace falta. Por suerte, tenemos muchos colegios e institutos y los entrenadores tienen muchísimas ganas de trabajar. Además, también hay jugadores del primer equipo que se ofrecen para ayudar en los entrenamientos y que ellos estén allí ayudando motiva mucho a los chavales. También queremos conseguir que vengan a ver los partidos del equipo sénior y se sientan identificados con él.

Alexandre Doury, presidente del Ibiza Rugby Club, atiende a Diario de Ibiza. / Marcelo Sastre

Han pasado siete meses desde que se inauguró Es Putxet. ¿Qué valoración hace de las instalaciones del club?

El campo está muy bien. Sabemos que tenemos dificultades con los vestuarios porque son pequeños y las instalaciones son limitadas. Hay cuatro vestuarios y dos almacenes, y el material de los dos clubes que utilizamos la instalación prácticamente no cabe. Todavía quedan cosas pendientes, como la iluminación, pero se irán solucionando.

¿De qué medios económicos dispone actualmente el club?

Como todos los clubes, tenemos ayudas del Ayuntamiento, del Consell y patrocinadores pequeños que aportan lo que pueden y con los que estamos enormemente agradecidos. Ahora estamos hablando también con un posible patrocinador importante, y veremos si puede salir adelante.

¿Considera prioritario encontrar ese gran patrocinador, o espera tenerlo en caso de un futurible ascenso de categoría?

El dinero ya es necesario ahora. Nosotros competimos en Liga Balear con prácticamente todas las categorías. Los sub-14 y 16 tienen que jugar contra equipos de Palma, y cuando hay torneos de sub-10 o sub-8 también tenemos que desplazarnos. Mover a 15 o 16 jugadores implica un gasto importante. Siempre tenemos que buscar apoyos, porque el fútbol, por ejemplo, dispone de mucha más capacidad para conseguir patrocinadores porque tiene una visibilidad mucho mayor. Nosotros también necesitamos que empresas importantes de la isla nos echen una mano. No es lo mismo salir a jugar con una camiseta sin un patrocinador destacado que llevar detrás una marca conocida. Eso también aporta imagen y visibilidad al club. Estamos trabajando y luchando para conseguirlo.

¿Cree que uno de los grandes retos del rugby en Ibiza sigue siendo ganar visibilidad?

Sí. Creo que le tenemos que dar mucha más, porque todavía hay gente que no sabe que existe rugby en Ibiza. Eso significa que tenemos que mejorar nuestra difusión y la forma de comunicar lo que hacemos. Yo no llevo las redes sociales y no soy experto en ello, pero creo que tenemos que trabajar mucho más esa parte.

El entrenador, Ilie Vacar, comentó que sería posible incorporar a nuevos jugadores al primer equipo. ¿Qué operaciones esperan llevar a cabo?

En principio, no tenemos ninguna baja importante, salvo las que puedan producirse por lesión. Creo que vamos a tener bastante gente. Al final, todos vienen porque quieren jugar y disfrutan con ello; no existe ninguna obligación. Hace poco me contactaron dos ingleses, y también un chico francés que viene a dar clases a dos institutos de Ibiza y que ha jugado al rugby a buen nivel, y ya estoy pensando en cómo ayudarle a encontrar un lugar donde vivir. Esperamos contar con nuevos jugadores la próxima temporada.