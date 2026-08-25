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La SD Portmany despide a Stjepan Mesić, un joven jugador fallecido a los 20 años

La entidad de Sant Antoni anuncia la muerte del joven futbolista croata, que militó en el club 'portmanyí' durante la campaña 2023/2024 para reforzar al Juvenil Nacional

Stepjan Mesic, en un partido con la SD Portmany.

Stepjan Mesic, en un partido con la SD Portmany. / SD Portmany

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Juan López

Ibiza

El fútbol ibicenco guarda luto por uno de sus jóvenes jugadores. La SD Portmany ha comunicado este martes el fallecimiento de Stjepan Mesić, exjugador del club, a los 20 años de edad.

Mesić se incorporó a la entidad de Sant Antoni en diciembre de 2023, procedente del NK Šokadija Strizivojna de Croacia, para formar parte del Juvenil Nacional y disputar con el conjunto portmanyista la segunda mitad de aquella temporada.

El club ha mostrado públicamente su pesar por la pérdida del joven futbolista y ha querido trasladar sus condolencias a su entorno más cercano. «Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos», ha expresado la SD Portmany en su comunicado.

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La entidad ha cerrado su mensaje con unas últimas palabras de recuerdo hacia quien fuera uno de sus jugadores: «Descansa en paz, Stjepan».

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