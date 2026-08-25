Obituario
La SD Portmany despide a Stjepan Mesić, un joven jugador fallecido a los 20 años
La entidad de Sant Antoni anuncia la muerte del joven futbolista croata, que militó en el club 'portmanyí' durante la campaña 2023/2024 para reforzar al Juvenil Nacional
El fútbol ibicenco guarda luto por uno de sus jóvenes jugadores. La SD Portmany ha comunicado este martes el fallecimiento de Stjepan Mesić, exjugador del club, a los 20 años de edad.
Mesić se incorporó a la entidad de Sant Antoni en diciembre de 2023, procedente del NK Šokadija Strizivojna de Croacia, para formar parte del Juvenil Nacional y disputar con el conjunto portmanyista la segunda mitad de aquella temporada.
El club ha mostrado públicamente su pesar por la pérdida del joven futbolista y ha querido trasladar sus condolencias a su entorno más cercano. «Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos», ha expresado la SD Portmany en su comunicado.
La entidad ha cerrado su mensaje con unas últimas palabras de recuerdo hacia quien fuera uno de sus jugadores: «Descansa en paz, Stjepan».
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