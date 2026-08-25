El San Pablo-Eivissa ya conoce rival para la primera ronda de la Copa de la Reina

El San Pablo-Eivissa ya conoce a su primer rival en la Copa de la Reina. El sorteo celebrado este martes ha deparado que el Globalcaja Albacete sea el adversario del conjunto ibicenco en la primera ronda de la competición, una eliminatoria que se disputará a partido único en el pabellón de Es Viver y que será la primera vez que se disputará en tierras ibicencas por primera vez en esta competición.

El encuentro está previsto para el próximo 12 de septiembre y permitirá al combinado ibicenco afrontar este primer cruce copero ante su afición. El hecho de haber resultado agraciado con la condición de local supone una buena noticia para el equipo ibicenco, que evitará un desplazamiento y contará con el respaldo de la grada en busca del pase a la siguiente eliminatoria.

Es Viver, la principal baza de las ibicencas

El sorteo ha emparejado así al San Pablo-Eivissa con el Albacete Futsal, equipo que milita actualmente en el Grupo 3 de la Segunda División, en una cita que abrirá oficialmente el camino del equipo de la isla en una de las competiciones más atractivas del calendario nacional. Con la eliminatoria decidida en un único encuentro, no habrá margen para el error. El polideportivo de Es Viver será el escenario en el que se decidirá qué equipo continúa adelante en la Copa de la Reina, en una cita marcada ya en rojo.

El San Pablo-Eivissa afrontará de este modo su estreno copero de la temporada con el objetivo de aprovechar el factor cancha y prolongar su aventura en el torneo.