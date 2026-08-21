Triatlón
Sant Antoni se prepara para una nueva fiesta del triatlón base
El 'X Trikids Sant Antoni' reunirá este sábado en Can Coix a niños y niñas de entre 2 y 15 años
El triatlón vuelve a tener una cita con la cantera este sábado en Sant Antoni. Las instalaciones deportivas municipales de Can Coix acogerán, a partir de las 19 horas, la décima edición del 'Trikids Sant Antoni', una prueba de promoción del triatlón pensada para que los más pequeños se acerquen a este deporte sin la presión de la competición. La cita está organizada por Ibiza Blue Challenge en colaboración con la Federación Balear de Triatlón y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Sant Antoni. La prueba está dirigida a niños y niñas de entre dos y 15 años que quieran descubrir el triatlón, aprender y disfrutar de la experiencia por encima del resultado.
El X Trikids Sant Antoni será, además, la cuarta de las cinco pruebas de promoción que se celebran durante este 2026. El circuito pondrá el punto final el próximo mes de noviembre en el municipio de Sant Joan, después de recorrer diferentes puntos de la isla durante la temporada. La organización mantiene todavía abiertas las inscripciones para todos aquellos que quieran sumarse a esta jornada de deporte y aprendizaje. Los interesados podrán apuntarse hasta las 23 horas de este viernes a través de la plataforma Sportmaniacs. El objetivo vuelve a ser el mismo: que los más jóvenes tengan su primera toma de contacto con el triatlón, conozcan sus tres disciplinas y, sobre todo, se diviertan haciendo deporte sin mirar el cronómetro.
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