Futbol | Segunda RFEF
La Peña Deportiva vuelve a enganchar a la Villa del Río
El club de Santa Eulària cuenta ya con 250 abonados y sigue sumando apoyos en su vuelta a la categoría de bronce
La Peña Deportiva sigue calentando motores para su regreso a Segunda RFEF y ya ha alcanzado los 250 socios de cara a una temporada especialmente ilusionante para el conjunto de Santa Eulària. El ascenso conseguido la pasada temporada ha vuelto a despertar la ilusión entre la afición peñista, que poco a poco está respondiendo al llamamiento del club para acompañar al equipo en su regreso a una categoría que abandonó hace dos temporadas.
La cifra de 250 abonados supone un nuevo empujón para una entidad que quiere recuperar el ambiente de las grandes tardes en el Municipal de Santa Eulària y que afronta el curso con el objetivo de asentarse de nuevo en Segunda RFEF. La Peña continúa así con su campaña de captación de socios mientras ultima su preparación para un regreso que ya está cada vez más cerca. La Villa del Río vuelve a tener fútbol de categoría nacional y la afición parece tener ganas de recuperar el sitio que perdió.
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