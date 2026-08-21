Fran Callejón completa el centro del campo de la Peña Deportiva

La Peña Deportiva sigue dando forma a su plantilla para su regreso a Segunda RFEF y ha cerrado una de las piezas que tenía pendientes. El conjunto de Santa Eulària ha anunciado el fichaje de Fran Callejón, centrocampista almeriense de 28 años que se incorpora al proyecto peñista para la temporada 2026/27. Francisco Callejón Segura (Almería, 1998) llega para reforzar la medular de un equipo que ya tiene completas las fichas sénior. Un jugador de perfil trabajador, con buen trato de balón y capacidad para aportar equilibrio al centro del campo, además de experiencia en diferentes categorías del fútbol nacional.

El nuevo jugador peñista ha pasado por clubes como el Sabadell, Estepona, Almería y UCAM Murcia, además de contar con una experiencia internacional en Rumanía, donde defendió los colores del Tunari en la Segunda División del país. Callejón se convierte así en una nueva pieza para la Peña Deportiva de cara a una temporada especialmente ilusionante por el regreso a Segunda RFEF. El club de Santa Eulària continúa perfilando un equipo que tendrá como principal reto consolidarse de nuevo en una categoría que conoce bien y en la que quiere volver a hacerse notar.

Dos pruebas para acelerar

La Peña afrontará este sábado una jornada importante dentro de su preparación con el triangular que disputará en Es Putxet junto a la SD Formentera y el Inter Ibiza. Dos encuentros que Ramiro González considera especialmente importantes para un equipo que todavía necesita acelerar su puesta a punto. "Son dos partidos que van a ser muy importantes para nosotros porque el inicio de la competición está a la vuelta de la esquina y la pretemporada ha sido corta. Venimos de un ascenso que se ha alargado muchísimo y necesitamos sí o sí coger buenas sensaciones, después de que el último partido no fuese el adecuado para conseguirlas", explicó el técnico peñista.

González quiere aprovechar el triangular para seguir ajustando todos los mecanismos de un equipo que tendrá que llegar con el depósito lleno a su regreso a Segunda RFEF. "Esperemos que se vean buenos aspectos tanto defensivos como ofensivos, pero sobre todo en defensa, que es donde más fallamos en nuestro último amistoso", señaló.