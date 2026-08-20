La Peña Deportiva de Ibiza fabrica jugadores de Primera División

De la Peña Deportiva a Primera División. Lo que hace unos años podía parecer una casualidad empieza a tener pinta de patrón. El conjunto de Santa Eulària vuelve a presumir de uno de esos jugadores que pasaron por la Villa del Río y que, con el paso del tiempo, han terminado alcanzando la máxima categoría. El último en hacerlo ha sido Arnau Ortiz (Figueres, 21 de octubre de 2001), que este miércoles debutó como titular con el Atlético de Madrid en el estreno liguero ante el Málaga en el Metropolitano.

El extremo catalán formó parte del once del Cholo Simeone y disputó 57 minutos antes de ser sustituido por Álex Baena. El Atlético se impuso por 2-0 gracias a los goles de Kang-In Lee y el propio Baena, pero el resultado quedó en un segundo plano para un Arnau Ortiz que acaba de cumplir uno de los grandes sueños de cualquier futbolista: jugar en Primera. Ortiz aterrizó en Santa Eulària en 2022, cedido por el Girona, y dejó su sello durante su estancia en la Peña. El catalán disputó 14 partidos de Liga, en los que anotó cuatro goles, además de participar en el play-off de ascenso. El conjunto peñista cayó ante el Real Murcia, precisamente el siguiente destino de un jugador que después pasó por Eldense y Cartagena antes de probar suerte en Polonia con el Slask, donde permaneció dos temporadas.

Su rendimiento le abrió las puertas del Atlético de Madrid, primero para incorporarse a su filial y posteriormente para llamar la atención de Simeone. La pasada temporada fue uno de los grandes nombres de Primera RFEF, con 23 goles en 36 partidos en el Grupo 2, donde se enfrentó a la UD Ibiza. Un registro que terminó convenciendo al técnico argentino para llevárselo a la pretemporada del primer equipo. Este miércoles llegó el premio. Y aquí es donde la historia vuelve a poner el foco en la Peña Deportiva. Porque encontrar un buen jugador puede ser cuestión de suerte. Encontrar tres que terminan debutando en Primera ya empieza a parecer otra cosa.

El primero fue Leo Román, que pasó por la Peña en las temporadas 17/18 y 19/20 y debutó en Primera en enero de 2022 con el Mallorca ante el Levante. Después llegó José Manuel Arias ‘Copete’, compañero de Román en la Peña durante la 19/20 y que también puso rumbo a Mallorca, donde debutó como titular en Primera el 15 de agosto de 2022 en San Mamés. Ahora se suma Arnau Ortiz. Y la lista no se queda ahí. Manolo González, que también pasó por el banquillo de la Peña Deportiva, ha conseguido hacerse un nombre en los banquillos hasta alcanzar esta temporada el de un histórico de Primera como el Espanyol.

Otro miembro de la familia peñista que ha terminado llegando a la élite. Tres futbolistas y un entrenador. Cuatro nombres que tienen a la Peña Deportiva como punto de paso antes de alcanzar Primera. Quizá haya quien siga hablando de casualidad. Los números, sin embargo, empiezan a hablar de otra cosa. Porque cuando un trabajo de scouting acierta una vez, puede ser fortuna. Cuando lo hace una y otra vez, toca reconocer que algo se está haciendo muy bien en Santa Eulària.