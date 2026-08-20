Beni Fungula, nuevo refuerzo para el Class Sant Antoni

El Class Bàsquet Sant Antoni completará su plantilla con el escolta sueco Beni Fungula (Estocolmo, Suecia, 12 de febrero de 1999). A pesar de que el club ibicenco ya tenía cerrado el capítulo de incorporaciones, la llegada de Fungula, de 27 años y 1,93 metros de estatura, ha sido necesaria para suplir la incorporación tardía de Kai Johnson, que retrasará su vuelta a los entrenamientos un tiempo debido a motivos personales.

Fungula llega procedente del Westerstede de la tercera categoría del baloncesto masculino en Alemania. Con los germanos promedió casi 18 puntos por encuentro, 5,9 rebotes y 2,8 asistencias. Estuvo en pista algo más de 30 minutos de media. Fue uno de los máximos anotadores de la competición. El nuevo jugador del Class Sant Antoni ha sido también internacional con Suecia, jugando en las categorías sub-18 y sub-20 de su país. Ahora se incorpora al equipo ibicenco para explotar todo su baloncesto en la Segunda FEB.

Fungula destaca por su gran despliegue físico en la cancha, anota con facilidad en el 1x1 y es un excelente reboteador. Puede jugar tanto de escolta como de alero, versatilidad que será de mucha utilidad para su nuevo entrenador, Boris Balibrea.