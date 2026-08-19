La Peña Deportiva sigue afinando ante rivales pitiusos

La Peña Deportiva continúa poniendo a punto la maquinaria para su regreso a Segunda RFEF y este sábado tendrá una nueva oportunidad para seguir acumulando minutos y sensaciones. El conjunto de Santa Eulària participará, a partir de las 18.30 horas en Es Putxet, en un triangular junto al Inter Ibiza y la SD Formentera. Los de la Villa del Río afrontan una pretemporada en la que cada vez queda menos margen para hacer pruebas y el objetivo pasa por llegar con las máximas garantías al inicio de la competición. Después de conseguir el ascenso la pasada temporada, la Peña se prepara ahora para un curso de mayor exigencia y continúa alternando sus entrenamientos con partidos ante rivales de diferentes niveles.

En esta ocasión tendrá enfrente a dos equipos que competirán en Tercera RFEF, una categoría por debajo de los peñistas. Una circunstancia que permitirá a los de la Villa del Río seguir trabajando conceptos, dar minutos a toda la plantilla y continuar integrando las piezas que han llegado durante el verano, sin perder de vista que el estreno liguero está cada vez más cerca. Para el Inter Ibiza y la SD Formentera, el triangular supone, además, una buena oportunidad para medirse a un rival de mayor categoría. Los dos conjuntos pitiusos están llamados a competir una temporada más en Tercera RFEF y buscan llegar al inicio liguero con el equipo cada vez más engrasado.

El duelo tendrá también sabor a fútbol pitiuso. Inter Ibiza y Formentera serán dos de los cuatro representantes de las islas en Tercera RFEF, junto a la PE Sant Jordi y la SD Ibiza, por lo que la cita de Es Putxet permitirá ver en acción a la mitad de los equipos pitiusos que competirán esta temporada en la categoría. Así, la tarde servirá como un nuevo banco de pruebas para los tres equipos. La Peña, con el listón más alto tras su ascenso a Segunda RFEF, seguirá afinando su puesta a punto ante dos rivales de Tercera, mientras que Inter y Formentera tendrán la oportunidad de calibrar sus fuerzas ante uno de los conjuntos llamados a competir en una categoría superior.