Javier Linero, campeón del mundo de taekwondo: "Llega mi primera pelea en Ibiza y mi momento de brillar"

Javier Linero ha competido en Mundiales, Europeos, Campeonatos de España y grandes citas internacionales. Ha vestido los colores de la selección española, se ha proclamado campeón del mundo, ha conquistado ocho títulos nacionales y ha subido en otras tres ocasiones a un podio mundial. Pero todavía le faltaba algo: competir en casa. El próximo 19 de septiembre, el deportista ibicenco peleará por primera vez en Ibiza, rodeado de su familia, su pareja, sus amigos y el público de la isla. Será, además, un desafío diferente a los que ha afrontado hasta ahora, ya que Linero se estrenará en un combate de kickboxing. Después de años viajando para competir lejos de casa, reconoce que esta cita tiene un componente especial. "Es mi momento de brillar", asegura.

El 19 de septiembre va a pelear por primera vez en Ibiza. ¿Cómo surge esta oportunidad y qué significa para usted?

Para mí, pelear en casa es algo muy especial, porque va a ser la primera vez que compita en mi isla, delante de toda mi gente y de mi familia. Después de muchos años compitiendo fuera, de entrenamientos, sacrificios y muchísimas experiencias, poder hacerlo aquí me hace una ilusión enorme. La oportunidad surgió porque contactaron conmigo para participar en un evento de peleas que se va a celebrar en Ibiza, FanZone. Me escribieron, les pasé mi historial deportivo y mi trayectoria y les pareció perfecto. Desde el primer momento tuve claro que quería hacerlo. Afronto esta pelea con muchísimas ganas y con la misma ilusión que tenía el primer día que empecé a competir. Para mí, el 19 de septiembre va a ser una fecha muy especial.

Ha competido en Mundiales, Europeos y Campeonatos de España y ha formado parte de la selección española. ¿Por qué esta pelea en Ibiza es diferente a todas las anteriores?

Precisamente porque nunca he podido pelear aquí. He tenido la suerte de competir en grandes campeonatos y de representar a España, pero esta vez va a ser diferente. Es mi isla. Voy a tener cerca a mi familia, mi pareja, mis sobrinos, mis amigos... Personas que durante todos estos años me han seguido desde la distancia muchas veces van a poder verme competir en directo. Tengo muchísimas ganas de salir, disfrutar y dar espectáculo. Quiero demostrar todo el trabajo que hay detrás de estos años y que sea una noche que tanto yo como la gente que venga a verme recordemos durante mucho tiempo.

¿Le pesa más la presión de competir aquí, delante de su gente, o supone una motivación extra saber que va a tener detrás a toda la isla?

Creo que siento las dos cosas (risas). Por una parte, es una motivación enorme porque sé que va a estar toda mi gente apoyándome y eso me va a dar muchísima fuerza. Pero también hay presión. Sé que vendrá mucha gente a verme y quiero hacerlo bien. Cuando peleas delante de las personas que más quieres tienes todavía más ganas de demostrar todo lo que has trabajado. Pero intento convertir esa presión en motivación. Quiero disfrutar del momento, competir al máximo y dejarlo todo encima del ring.

¿Qué nos puede contar de su rival y del combate? ¿Qué tipo de pelea espera?

Del rival todavía no tengo demasiada información. Sé que es un chico de Mallorca, que hace kickboxing y que también ha practicado taekwondo. Creo que puede salir una pelea muy buena precisamente por los estilos que tenemos. Yo voy con la mentalidad de ganar. Sé que no va a ser fácil, porque nunca lo es, pero precisamente me gustan este tipo de retos y siempre estoy abierto a nuevos desafíos. Estoy trabajando para llegar preparado y mi intención es llevarme la victoria. Sobre todo, quiero que demos un combate del que se hable, que sea espectacular y que la gente pueda recordar durante mucho tiempo.

Llega a esta cita con un palmarés espectacular: campeón del mundo, ocho veces campeón de España y con varios podios mundiales. ¿Qué significa todo lo conseguido y qué cree que le queda todavía por conquistar?

Cuando miro todo lo que he conseguido me siento muy orgulloso. Si se lo contara al Javi de hace unos años seguramente no se lo creería. He sido campeón del mundo una vez, ocho veces campeón de España, dos veces subcampeón del mundo y una vez tercero del mundo, además de haber podido formar parte de la selección española. Son resultados que significan muchísimo para mí. Pero detrás de todo eso hay muchísimas horas de entrenamiento, dieta, sacrificios y disciplina. Nada ha llegado de un día para otro. Cada campeonato, cada victoria y también cada derrota me han ayudado a aprender y a convertirme en el deportista que soy hoy. Los objetivos importantes requieren sacrificio, constancia y, sobre todo, creer en uno mismo. Estoy muy orgulloso de todo lo conseguido, pero siento que todavía queda muchísimo por conseguir.

Cuando hablamos en enero de 2025 acababa de comenzar su etapa absoluta. ¿Cuánto ha cambiado Javi Linero en este año y medio?

He cambiado y he madurado mucho. La etapa absoluta me ha hecho crecer tanto como deportista como personalmente. Los entrenamientos son diferentes, la manera de competir también y tienes que aprender a afrontar situaciones nuevas. Creo que ahora tengo mucha más experiencia y también tengo la mente más centrada. Todo lo que he vivido durante este tiempo me ha ayudado a poner la cabeza en su sitio, a saber mejor qué quiero y a entender que siempre hay algo que aprender. Cada competición te enseña algo, tanto cuando ganas como cuando las cosas no salen como esperabas.

En el anuncio de esta pelea das mucho protagonismo a tu familia. ¿Qué papel han tenido tus padres, tu hermana, tu pareja y tus suegros durante todos estos años de carrera?

Son mi mayor motivación. Mis padres, mi hermana, mi novia y mis suegros han sido personas fundamentales durante todo este camino. Son las personas que más quiero que estén orgullosas de mí. Siempre me han apoyado, me han aconsejado y me han ayudado en todo lo que he necesitado para poder llegar hasta aquí. Cuando estás tantos años compitiendo y entrenando hay momentos buenos y también otros más complicados, y tener a tu lado a personas que confían en ti es muy importante. Muchas de las cosas que he conseguido también son gracias a ellos. Por eso esta pelea va a ser tan especial. Poder mirar alrededor y saber que estarán allí mi familia, mi pareja y todas esas personas que me han acompañado durante tantos años va a significar muchísimo para mí.

Ha dicho que el 19 de septiembre será su momento de brillar. ¿Qué le gustaría que recordara la gente de Ibiza cuando termine su combate?

Me gustaría que la gente recordara que fue un combate especial, de esos de los que se sigue hablando después. Quiero hacer una pelea que se recuerde y dejar mi nombre y mi apellido bien altos. Soy de Ibiza y para mí también es importante representar a mi isla. Quiero que la gente vea todo el trabajo que hay detrás. Los entrenamientos, los sacrificios, la disciplina, los años compitiendo... Cuando suba al ring quiero disfrutar, pero también demostrar todo eso. Mi intención es dar espectáculo y que, cuando termine la noche, la gente recuerde la pelea de Javier Linero.

Después de todo lo que has conseguido, ¿qué significa este combate para ti: un premio a tu trayectoria, un nuevo reto o el comienzo de una etapa diferente?

Creo que es el comienzo de una nueva historia. Me gustaría que después de esta pelea pudiera seguir compitiendo en Ibiza y que no fuera algo que ocurriera solo una vez. Para mí sería muy bonito poder pelear más veces delante de mi gente. Además, es un nuevo reto porque voy a competir en kickboxing, algo que no había hecho antes en una pelea. Es mi primera pelea en Ibiza. Es mi momento, es mi pelea y voy a dejarlo todo encima del ring.