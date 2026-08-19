El Acuatlón de Sant Josep llega este domingo a Platja d’en Bossa dentro de la Liga de Acuatlones 2026

La Liga de Acuatlones 2026 afronta este domingo, 23 de agosto, su tercera cita de la temporada con la celebración del Acuatlón de Sant Josep, que tendrá como escenario la zona final de Platja d’en Bossa. La prueba está organizada por Club Triatló Santa Eulària Trideporte , con la colaboración de los ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulària, Sant Josep y Sant Joan. Tras las dos primeras citas celebradas en Santa Eulària e Ibiza, el circuito se desplaza ahora a Sant Josep en una jornada que combinará competición federada y popular y que volverá a ofrecer pruebas para deportistas de diferentes edades y niveles.

La prueba principal contará con el formato Sprint, de 1.000 metros de natación y cinco kilómetros de carrera a pie, y estará abierta tanto a deportistas federados como no federados. Además, se celebrará una prueba Super Sprint para las categorías infantil y cadete, con 500 metros de natación y 2,5 kilómetros de carrera, una modalidad de relevos Promo y las pruebas destinadas a los más pequeños, con 100 metros de natación y 250 metros de carrera.

Una jornada para todas las edades

El Acuatlón de Sant Josep pretende convertir Platja d’en Bossa en el "punto de encuentro del triatlón base y popular de Ibiza". La competición contará con categorías desde prebenjamines hasta veteranos, además de las clasificaciones absolutas masculina y femenina y la modalidad de relevos. Los tres primeros clasificados de cada categoría de las pruebas Sprint y Super Sprint recibirán medalla y regalo, mientras que en relevos se premiará a los tres primeros equipos. En las categorías de niños, todos los participantes recibirán una medalla y un obsequio como reconocimiento a su participación. La organización ha establecido un límite de 250 participantes para la prueba.

Horarios y recogida de dorsales

Las salidas se desarrollarán durante la mañana del domingo:

9:30 h: salida de la distancia estándar.

salida de la distancia estándar. 9:40 h: salida estándar Promo Relevos.

salida estándar Promo Relevos. 10:30 h: salida Sprint, popular y menores.

salida Sprint, popular y menores. 11:30 h: salida de niños.

La recogida de dorsales se realizará en el mismo lugar de la prueba, desde una hora antes de cada salida y hasta un máximo de 15 minutos antes del comienzo de la competición correspondiente. La prueba estará controlada por los Oficiales Técnicos de la Federación Balear de Triatlón y se desarrollará de acuerdo con el reglamento de competiciones de la Federación Española de Triatlón.

Recta final de la Liga de Acuatlones 2026

El Acuatlón de Sant Josep será la tercera de las cuatro pruebas que componen la Liga de Acuatlones 2026. El circuito comenzó el 4 de julio en Santa Eulària, con el Campeonato de Baleares, continuó el 26 de julio en Ibiza y finalizará el 13 de septiembre en Cala de Sant Vicent. Para optar a la clasificación final de la Liga, cada deportista deberá puntuar en al menos tres de las cuatro pruebas. En caso de participar en las cuatro, se descartará el peor resultado. La clasificación se establece por posiciones en cada carrera, de manera que el objetivo es acumular el menor número de puntos posible. En caso de empate, se tendrá en cuenta el sumatorio de tiempos de las carreras. Además, todos los deportistas que completen las cuatro pruebas recibirán un regalo finisher en la última cita del circuito.

Últimos días para inscribirse

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 21 de agosto a las 11 horas, a través de la plataforma Sportmaniacs. La cuota es de 15 euros para federados, 20 euros para no federados y seis euros para las categorías de formación, mientras que los equipos de relevos tienen un coste de 20 euros por equipo. Con esta tercera prueba, la Liga de Acuatlones 2026 encara su tramo decisivo, consolidando un circuito que combina competición, promoción del deporte y participación de todas las edades en diferentes enclaves de la isla de Ibiza.