La Ibiza JoySail pone el cronómetro en marcha: comienza la carrera para batir el récord entre Mallorca e Ibiza

El desafío ha comenzado. Desde el pasado 15 de agosto, el Trofeo Perpetuo de Ibiza JoySail vuelve a poner a prueba a los superyates que participarán en la sexta edición de la regata, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre en aguas de Ibiza y Formentera. Por delante, 48 millas náuticas entre Punta Cala Figuera, en Mallorca, y la isla de Tagomago, en Ibiza, y un objetivo tan sencillo de explicar cómo difícil de conseguir: completar la travesía en el menor tiempo posible.

La ventana permanecerá abierta hasta el 16 de septiembre, por lo que los barcos que quieran sumarse al desafío todavía están a tiempo de intentar batir alguno de los récords. La elección del momento será clave, ya que cada equipo podrá esperar a las condiciones meteorológicas que considere más favorables para realizar la travesía.

3 horas y 31 minutos: el récord a batir

El tiempo de referencia pertenece a Maximus, que en 2024 estableció el récord absoluto del Trofeo Perpetuo tras completar el recorrido en 3 horas y 31 minutos. El Trofeo Perpetuo cuenta, además, con récords en distintas categorías, permitiendo que las embarcaciones de diferentes esloras y características puedan enfrentarse a sus propios tiempos de referencia. Entre ellos destaca Gelliceaux, que estableció en 2024 el récord de la categoría 100+ con un tiempo de 4 horas, 4 minutos y 3 segundos.

Este año, Win Win, Gelliceaux, Point Counter Point, Fortissimo y Rose se encuentran entre los posibles aspirantes al desafío. La incógnita será saber cuántos decidirán finalmente intentarlo y, sobre todo, cuándo: las condiciones de viento, la estrategia y el rendimiento de cada embarcación serán determinantes.

El Owner Driver Award, una de las novedades de 2026

La apertura del Trofeo Perpetuo marca la antesala de una Ibiza JoySail que en 2026 seguirá reforzando uno de los elementos que forman parte de su identidad: el espíritu Corinthian, una manera de entender la competición que combina el máximo nivel deportivo con una forma más auténtica de disfrutar de la vela. En línea con esta filosofía, la sexta edición incorpora como una de sus principales novedades el Owner Driver Award, un reconocimiento que premiará, en cada clase, al primer barco cuyo propietario permanezca al timón durante la mayor parte de la regata, incluida la salida de cada prueba.

"También queremos premiar a aquellos propietarios que deciden llevar el timón de sus embarcaciones incluso en los momentos álgidos de la competición", explica Nacho Postigo, director de Ibiza JoySail. El nuevo reconocimiento se suma al Trofeo Corinthian, que seguirá distinguiendo a aquellos superyates que compiten manteniendo la configuración habitual de sus embarcaciones, con su equipo de crucero, un número limitado de velas de regata y una tripulación reducida.

Con el cronómetro ya en marcha, Ibiza JoySail 2026 ha comenzado antes de que suene la primera señal de salida. Durante las próximas semanas, la atención estará puesta en esas 48 millas que separan Mallorca de Tagomago y en una pregunta: ¿conseguirá alguno de los aspirantes escribir un nuevo tiempo en la historia del Trofeo Perpetuo o seguirá intacto el récord de 3 horas y 31 minutos de Maximus?