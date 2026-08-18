El Bàsquet Sant Antoni y el Can Cantó consolidan su alianza con un proyecto común de cantera hasta 2029

El Bàsquet Sant Antoni y el CE Can Cantó han firmado un convenio de colaboración estratégica que vinculará a ambas entidades durante las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029, consolidando una relación que en la última temporada ha permitido desarrollar diferentes iniciativas y equipos de manera conjunta. El acuerdo supone "un paso adelante" en esta colaboración y nace con el objetivo de "construir un proyecto de formación estable, coordinado y con una visión compartida, capaz de generar más y mejores oportunidades para los jugadores y entrenadores de ambas canteras".

Uno de los principales ejes del convenio será la implantación de un modelo deportivo y formativo común, estableciendo una metodología de trabajo compartida desde las primeras categorías de formación hasta la etapa sénior. Esta coordinación permitirá también adaptar cada temporada las estructuras y los equipos a las necesidades deportivas existentes, promoviendo equipos conjuntos cuando resulte beneficioso para el desarrollo de los jugadores y facilitando su progresión entre categorías cuando su evolución así lo aconseje. Para la temporada 2026/27, el equipo júnior surgido de la unión de ambos clubes tendrá un papel especialmente importante, convirtiéndose en un equipo de referencia para ambas canteras y en un punto de continuidad dentro del proceso formativo.

Formación de jugadores y entrenadores

El convenio no se limita únicamente a la organización de equipos. Ambas entidades compartirán herramientas de planificación, metodología y seguimiento deportivo, además de impulsar programas de tecnificación y desarrollo individual que permitan atender las diferentes necesidades y ritmos de crecimiento de los jugadores. La formación de entrenadores constituye otro de los pilares fundamentales del proyecto. Se establecerán reuniones técnicas periódicas, formaciones internas, participación en clínics y jornadas. Además, se establecerá un sistema de mentoría para los técnicos de nueva incorporación, buscando que los entrenadores de ambos clubes compartan una misma línea de trabajo.

El proyecto contempla igualmente la organización conjunta de campus, torneos, actividades deportivas, jornadas formativas y acciones sociales, reforzando la convivencia y el sentimiento de pertenencia entre jugadores, entrenadores y familias de las dos entidades.

Una identidad compartida

Más allá de los aspectos deportivos, el Bàsquet Sant Antoni y el CE Can Cantó comparten una misma visión sobre el papel que debe desempeñar una cantera. El proyecto sitúa la formación de la persona, el trabajo, el compromiso, el esfuerzo y el sentimiento de club como elementos fundamentales del proceso de crecimiento. El objetivo es construir una identidad reconocible y una manera común de trabajar que pueda mantenerse con el paso de las temporadas, independientemente de los equipos, entrenadores o generaciones que formen parte del proyecto.

Todo ello se desarrollará manteniendo en todo momento la identidad, personalidad jurídica y autonomía de gestión del Bàsquet Sant Antoni y del CE Can Cantó, que continuarán siendo dos entidades independientes pero coordinadas alrededor de un proyecto deportivo y formativo común. Con esta firma, ambos clubes consolidan una apuesta que mira más allá de una temporada o de un resultado concreto y que pretende establecer unas bases sólidas para continuar desarrollando el baloncesto de formación en Ibiza. Dos clubes con su propia historia que deciden sumar recursos, conocimiento y trabajo para construir juntos nuevas oportunidades para el futuro del baloncesto de la isla.