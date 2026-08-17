El piloto de Ibiza Elías Escandell sobrevive a un fin de semana para olvidar en Suecia

El piloto ibicenco del Motoclub de Formentera I Eivissa Elías Escandell disputó este fin de semana la décima prueba del Campeonato de Europa de Motocross EMX250 en el circuito sueco de Uddevalla. Una cita especialmente complicada para el piloto de Honda del equipo Maddi Racing, que tuvo que correr por encima de sus límites habituales para intentar compensar una evidente falta de rendimiento derivada de los problemas de puesta a punto de su motocicleta.

Durante las sesiones matinales del sábado, el equipo trabajó para encontrar una configuración que permitiera a Escandell rodar con mayor comodidad sobre el exigente terreno nórdico. Sin embargo, el ibicenco no terminó de encontrar buenas sensaciones y cerró los entrenamientos libres del Grupo A en la décima posición y los cronometrados en la novena. La primera manga tampoco comenzó de la mejor manera. Escandell realizó una salida discreta y se vio obligado a remontar desde las posiciones intermedias. El piloto de Honda empezó a ganar terreno desde los primeros giros, pero cuando intentaba seguir escalando posiciones y forzaba el ritmo, sufrió una dura caída que le hizo perder numerosas posiciones.

Lejos de bajar los brazos, el ibicenco volvió a subirse a su motocicleta y tiró de garra para recuperar todo el terreno posible. Finalmente, cruzó la línea de meta en la 21.ª posición después de un ejercicio de resistencia para intentar minimizar los daños en una manga que se le complicó desde el principio. En la segunda carrera, los problemas de confianza con la parte ciclo volvieron a condicionar su actuación. Escandell volvió a salir en posiciones intermedias y trató de recuperar puestos, aunque el hecho de tener que asumir más riesgos de los habituales acabó provocando un pequeño susto con una salida de pista. El piloto pudo reincorporarse rápidamente a la carrera y terminó en la 24.ª posición.

A estos problemas se añadió posteriormente una sanción por exceso de ruido en su motocicleta. La penalización, aplicada una vez finalizadas las carreras, hizo que Escandell perdiera un par de posiciones en la clasificación general del Gran Premio de Suecia, que finalmente cerró en la 28.ª plaza. Un resultado alejado de las aspiraciones del piloto ibicenco, pero que adquiere mayor valor al ponerlo en contexto. Con esta décima cita del calendario continental, Escandell ocupa la 26.ª posición provisional del Campeonato de Europa EMX250, a pesar de que una lesión sufrida a principios de temporada le impidió disputar las seis primeras pruebas del campeonato.

El piloto del Motoclub de Formentera I Eivissa afronta ahora las dos últimas citas del Europeo con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones y volver a pelear por las posiciones delanteras. Para ello, el trabajo durante las próximas semanas estará centrado en la preparación física y, especialmente, en encontrar una puesta a punto de la motocicleta que permita a Escandell volver a explotar todo su potencial. Quedan dos carreras y el ibicenco quiere despedir el campeonato recuperando el ritmo que ya ha demostrado en otras pruebas y que le ha permitido competir de tú a tú con los mejores pilotos del continente.