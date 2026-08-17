El Gasifred Atlético se pone el mono de trabajo

Se acabaron las vacaciones para el Gasifred Atlético. El equipo dirigido por José Fernández se calzó de nuevo las botas este lunes y puso en marcha una pretemporada ilusionante con la vista puesta en llegar en las mejores condiciones posibles al inicio liguero, para el que resta un mes. La competición arrancará el próximo 19 de septiembre y la plantilla ya ha dado el primer paso en una temporada en la que quiere volver a mirar hacia arriba.

El primer entrenamiento tuvo lugar en el Polideportivo de Es Viver después de una presentación ante la directiva, representantes institucionales y medios de comunicación. Después llegó el momento de pisar la pista y comenzar a trabajar, con el balón como protagonista y las piernas todavía acusando el parón veraniego.

Una primera sesión en la que hubo caras nuevas y en la que ya pudieron verse los ocho fichajes realizados por la entidad: Javi Iniesta, Abdel, Álex García, Ángel León, Antonio David, Jon, Adrián García y Manu del Moral, que con los veteranos, completaron los 14 jugadores en esta primera sesión. Una plantilla renovada e ilusionante que tratará de mejorar el excelente curso realizado la pasada temporada, en el que el Gasi terminó en séptima posición, a solo tres puntos de un ‘play-off’ de ascenso a Primera División que habría supuesto un hito para la entidad y para el fútbol sala ibicenco.

Por delante queda un mes de preparación exigente, con numerosas sesiones de trabajo físico y táctico en las que el objetivo será que los nuevos fichajes se acoplen al grupo, se adapten a la metodología de José Fernández y comiencen a interiorizar los conceptos que el técnico quiere trasladar a la pista.

Será otra temporada en Segunda División para un Gasifred que ya está plenamente asentado en la categoría y que quiere seguir creciendo sin renunciar a su identidad. Fútbol sala alegre, vistoso y con una idea de juego innegociable para un José Fernández que cumplirá su sexta temporada al frente del conjunto ibicenco. El técnico catalán ha sido una de las piezas fundamentales del crecimiento de un equipo que año tras año se ha consolidado entre los conjuntos más competitivos de la categoría y que también se ha ganado una reputación como uno de los ‘cocos’ de la Copa del Rey.

Los primeros entrenamientos serán suaves, con una carga de trabajo que irá aumentando progresivamente. El objetivo es que los jugadores vayan recuperando sensaciones, acumulando minutos y llegando al estreno liguero con el depósito lleno.

De momento, el Gasifred Atlético todavía no ha hecho público su calendario de amistosos de pretemporada, una pieza fundamental para trasladar a los partidos todo lo trabajado durante estas primeras semanas. El balón ya rueda. Las vacaciones son historia y el Gasifred vuelve al trabajo con ocho caras nuevas, un entrenador consolidado y una espina clavada: la de quedarse a solo tres puntos de un ‘play-off’ que ahora quiere volver a buscar.