Vicente Marí firma un doblete en la noche de trote de Sant Rafel

Vicente Marí fue el gran protagonista de la reunión de trote celebrada este sábado en el Hipódromo de Sant Rafel, después de firmar un doblete de victorias con New Star CB y Fairway La Vitard en dos de las cinco carreras que componían el programa.

El primero de sus triunfos llegó en el Premi Niurka du Vivier, prueba nacional disputada en modalidad hándicap sobre 2.500 metros. Marí llevó a New Star CB hasta la primera posición con un registro de 1:22.5. La segunda plaza fue para Heaven des Llorer, conducido por Toni Ferrer, con 1:21.1 tras partir desde los 2.550 metros, mientras que Mia Yim, con Aitor Cívico, acabó en tercera posición con 1:22.1.

Poco después, Vicente Marí volvió a pasar primero por meta en el Premi Nemo Tech, carrera internacional sobre 2.500 metros con salida autostart. En esta ocasión lo hizo a las riendas de Fairway La Vitard, que se impuso con un tiempo de 1:20.4. J'Un Nuage Star, conducido por Carlos Riera, terminó segundo con el mismo registro, mientras que Khaleesi CR, con José Luis Botja, completó el podio con 1:20.6.

Gitano de Feline registró la mejor marca de la noche

La jornada había comenzado con el Premi Nathos du Crack, reservado a potros nacionales de dos años. Odisea, conducida por Antonio José Sala, se llevó la victoria pese a partir desde los 2.150 metros, con un tiempo de 1:29.7. Ormay Plus, con Botja, llegó en la segunda posición con 1:32.1, mientras que Onyx du Crack, dirigido por Juan Costa, terminó tercero con 1:36.6.

El mejor registro de la reunión se produjo en el Premi Nord Siurana, donde Gitano de Feline, con Germán Valero, se impuso tras recorrer 2.550 metros con un destacado 1:18.6. Jaded RS, conducido por Marc Roig, ocupó la segunda posición con 1:20.7 y Flo du Derby, con Marta Cívico, fue tercero con 1:19.9.

La noche concluyó con el Premi Nimbus du Linon, en el que Extra du Chatault, conducido por José Luis Botja, se adjudicó el triunfo con 1:19.5. Iohdeco TF, con Toni Ferrer, acabó segundo con 1:19.7, mientras que Apparizione Mail, dirigido por Juanfran Planas, fue tercero con idéntico registro.