El Trasmapi HC Eivissa se lleva el primer amistoso de la pretemporada

El Trasmapi Gobycar & Citubo HC Eivissa empieza con buen pie la pretemporada. Después de que el conjunto ibicenco regresara a los entrenamientos el pasado 3 de agosto, ha llegado la hora de medirse a un rival de entidad para testear el nivel actual sobre la pista. Los naranjas se impusieron este sábado por 28 a 30 al Balonmano Guadalajara, equipo recién descendido de la Liga Asobal la pasada campaña y que será uno de los equipos más fuertes de la División de Honor Plata en esta nueva temporada.

Los pitiusos mostraron el cariz competitivo y la garra que les ha caracterizado durante tanto tiempo y no se amilanaron en su primer duelo de la pretemporada fuera de la isla. Prueba de ello fue el desempeño mostrado en el primer periodo, en el que lograron sostener algunas pequeñas ventajas y contener a los castellanomanchegos para que no escaparan en el electrónico. Aunque el cuadro local se marchó con al descanso con una renta a favor de 18-17, el combinado naranja se mantuvo con vida para afrontar la segunda mitad.

Y es que el segundo periodo tampoco sería un escenario muy diferente, ya que la igualdad se mantenía en cada posesión y, como ya es costumbre en los partidos del HC Eivissa, el resultado no se definiría hasta los segundos finales. Otro arrebato de lucha y competitividad por parte de los Tilves les llevó a la remontada final y a llevarse el primer test de la pretemporada para colocar el definitivo 28-30. Una victoria para comenzar con buen sabor la primera toma de contacto con la pelota.

«Hemos conseguido el objetivo, que era competir»

«Hemos tenido errores por falta de ritmo y competición pero, en general, hemos competido bien con buenos momentos a nivel defensivo y ofensivo, y los nuevos han podido tener algunos minutos», aseguró el técnico naranja, Geno Tilves, al término del encuentro. El gallego reconoció el buen hacer de los suyos a partir de la segunda parte para llevarse el choque: «A base de remar en defensa y ajustándonos un poco de cara a portería, hemos conseguido el objetivo, que era competir, no tanto llevarnos el partido».

Pese al triunfo, no hay descanso, ya que el Trasmapi HC Eivissa se medirá el próximo sábado al Fertiberia balonmano Puerto Sagunto, equipo de la Liga Asobal y que tampoco se lo pondrá fácil a los naranjas. Después de regresar de Valencia, los de Tilves afrontarán dos encuentros más ante Handbol Sant Vicenç el 22 de agosto y frente al Handbol Mallorca el 5 de septiembre en el Trofeu Illes Balears.