El Ibiza Rugby Club, en busca de aumentar su estructura para soñar con el ascenso

El Ibiza Rugby Club comienza a poner el foco en la próxima temporada. Aunque aún falta poco menos de un mes para que las lagartijas se incorporen a los entrenamientos en Es Putxet, ya se empieza a dibujar el objetivo del ascenso a la División de Honor B, que no solo se tendrá que demostrar a través del rendimiento deportivo, sino también a nivel estructural. El club ibicenco deberá contar con, al menos, un equipo sub-16, así como otro de categoría femenina para tener opción de disputar el play-off de ascenso y, posteriormente, jugar en la categoría nacional en caso de ascender, tal y como estipula la Real Federación Española de Rugby (FERugby).

Por esta razón, la entidad ibicenca llevará a cabo durante estos meses diversas actividades de promoción a través de sus diferentes escuelas distribuidas por la isla con el objetivo de captar jóvenes interesados en practicar este deporte y así poder cumplir con los requisitos que marca la Federación.

«Confiamos en que los vamos a tener. Aunque tenemos niños de muchas edades, tenemos muchos inscritos y tendremos que buscar la mejor opción», apunta Ilie Vacar, entrenador del Ibiza Rugby Club. El técnico rumano reconoce que la inauguración de Es Putxet en enero de este año ha facilitado mucho las cosas en cuanto a los entrenamientos y la captación del interés de los jóvenes se refiere: «Desde que tenemos acceso a este campo han cambiado bastante las cosas. Hace dos días me llamaron para preguntarme sobre los entrenamientos para sus hijos de 11 y 12 años. Al final, necesitamos que más chicos se quieran apuntar para que ya estén inscritos en esta temporada y podamos jugar el play-off si nos clasificamos», explica Vacar.

Algunos de los jóvenes que formaron parte de la Academia de Verano del Ibiza Rugby Club. / Ibiza Rugby Club

En busca de patrocinadores que refuercen la economía del club

La búsqueda de nuevos jóvenes no es la única petición que llevan a cabo desde la entidad ibicenca. El Ibiza Rugby Club también busca patrocinadores que puedan sufragar los gastos del equipo. Si bien ahora no es una urgencia inmediata, el objetivo es encontrar a alguno que pueda colaborar de cara a la próxima temporada, en el futurible escenario de un ascenso a la División de Honor B: «Si lo podemos conseguir ahora va a ser mucho mejor, ya que, si subimos, alcanzaremos el nivel semiprofesional y ahí sí que hará falta dinero para mantener a los jugadores, el staff y los viajes por el país», señala el entrenador.

Vacar habla con conocimiento de causa. Aunque el equipo ibicenco logró clasificarse para el play-off la pasada primavera tras ganar la Liga Balear barriendo a todos sus rivales, la Federación no permitió al grupo de jugadores disputar dicha fase de clasificación por no gozar de la estructura necesaria. El técnico definió la pasada temporada como «un año agridulce», ya que el gran rendimiento ofrecido sobre el césped no fue correspondido con el beneplácito de la institución nacional. Sin embargo, el objetivo para el preparador sigue siendo el mismo: «Queremos defender el título y ascender porque ya llevamos muchos años en esta liga».

El club ibicenco espera incorporar algunas piezas para el equipo

El técnico cuenta con que no se produzca ninguna salida de cara al mercado de fichajes, pero sí espera que el club pueda incorporar alguna que otra pieza: «Nos faltan primeras líneas, un apertura y un full back. Intentaremos conseguir algo, porque la temporada es bastante larga, las lesiones son duras y no queremos estar cortos de plantilla», afirma Vacar.

La temporada de rugby comenzará entre octubre y noviembre, por lo que está previsto que el Ibiza Rugby Club regrese a los entrenamientos a partir de la segunda semana de septiembre. La vuelta de los jugadores a la disciplina rojinegra no será fácil, ya que muchos de ellos tendrán que incorporarse una vez que termine la temporada laboral en la isla. Asimismo, las dificultades logísticas no permiten disputar partidos de pretemporada con facilidad.

La vuelta a los entrenamientos, un reto

«Va a ser un mes bastante duro porque vamos a ser bastante pocos, pero será un mes de ganancia y preparación física», reconoce Vacar. Sin embargo, uno de los asuntos que más lamenta el técnico de las lagartijas en relación a los entrenamientos es la imposibilidad de entrenar con los palos que conforman la H de la portería: «Lo único que espero y deseo es poder entrenar con los palos, porque siempre entrenamos sin ellos y solo los tenemos durante los partidos. Intentaremos llegar a algún acuerdo con el Ayuntamiento porque esto es como si entrenáramos fútbol sin porterías».

El Ibiza Rugby Club mantiene la ambición intacta y ya pone el foco en lograr el sueño del ascenso. Un sueño que dependerá no solo del rendimiento deportivo, sino también de la capacidad estructural y organizativa del un club que está destinado a afrontar otro ilusionante año y que espera seguir expandiendo el rugby por toda la isla.