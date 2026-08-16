El Class Sant Antoni, preparado otro año más para el sueño del ascenso

El Class Sant Antoni emprende una nueva aventura en Segunda FEB. El club sanantoniense, que ha tenido que recomponerse un verano más tras su tercer intento de ascenso fallido, buscará reafirmar un proyecto deportivo que se ha ido reinventando año tras año y que continúa con el objetivo firme de alcanzar la segunda categoría del baloncesto español. Un total de siete incorporaciones, siete despedidas, cinco renovaciones y la llegada de Boris Balibrea al banquillo portmanyí han reestructurado a un grupo que mantiene la ilusión intacta y que persigue el mismo objetivo de los últimos tres años.

Y es que la caída sufrida ante Caja 87 en la pasada final del play-off supuso uno de los mayores varapalos para la entidad de Sant Antoni. Por tercer año consecutivo, el equipo liderado por Josep Maria Berrocal volvía a decir adiós a sus opciones de ascender a Primera FEB. Una vez más, en la finalísima, en el último partido y en los últimos minutos. CB Morón en 2024 y Club Melilla Baloncesto en 2025 se convirtieron en las bestias negras de los ibicencos en pasadas ediciones, confirmando lo que ya parece ser una maldición.

Sin embargo, si hay una cualidad que ha definido estos años al Class es su resiliencia y capacidad para regresar más fuerte después de cada tropiezo. Diez días después de sufrir una decepción tan grande como la vivida el pasado 30 de mayo en el Siroko Sa Pedrera, el club sanantoniense, con Jordi Grimau a los mandos del proyecto deportivo, se puso manos a la obra para reconfigurar el plantel y la dirección técnica de cara a afrontar una temporada más con el ascenso a Primera FEB en mente.

Boris Balibrea, el nuevo capitán del proyecto

El primer anuncio fue uno de los más dolorosos para la afición portmanyí. Josep Maria Berrocal, capitán del barco y el técnico con mayor bagaje y experiencia internacional de la categoría, decía adiós al club ibicenco tras un año en el que, si bien no logró cumplir la meta del ascenso, consiguió crear un grupo sólido y devolvió la alegría a los aficionados de Sant Antoni con un juego vistoso y divertido durante toda la temporada. La marcha del entrenador catalán abrió la puerta a Boris Balibrea, técnico elegido para dirigir al nuevo Class 2026/2027 y que también cuenta con experiencia internacional a sus espaldas.

Una vez que ya se constató quien sería el encargado de liderar uno de los proyectos más ambiciosos de Primera FEB, llegó el turno de las renovaciones. El capitán Dani de la Rúa y el escolta Greg Gantt, dos de las piezas sobre las que se cimenta este grupo gracias a su experiencia y talento, fueron los primeros en vertebrar la columna que sostendrá al grupo un año más.

Aunque el club anunció algunas despedidas dolorosas como las de Gerard Blat o Javi Rodríguez, también dio la bienvenida a hasta siete nuevos jugadores, que serán parte del elenco portmanyí en la próxima campaña: Aleix Haro, Michael Okafor, Morgan Stilma, Lamin Dibba, Pablo Fernández, Jeffrey Godspower y Anton Lindqvist.

La Copa España, primer objetivo

Con el plantel ya estructurado, queda por saber cuándo regresará a los entrenamientos para preparar el primer choque de la temporada, que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre frente al Club Baloncesto Getafe, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Copa España 2026/2027. Falta menos de un mes para que el conjunto ibicenco afronte la cita copera, que es siempre una de las más ilusionantes para la afición sanantoniense.

Siete días después, el 19, los pupilos de Balibrea se enfrentarán al CB Zaragoza, mientras que el 26 de septiembre cerrarán la fase de grupos ante el CB Tres Cantos. Si el Class sale victorioso y logra clasificarse, afrontará los dieciseisavos de final el fin de semana del 20 y 21 de octubre. Sin embargo, antes de esa hipotética fecha dará comienzo la primera jornada del Grupo B en Segunda FEB. Los portmanyins se medirán al CB Benicarló el 3 de octubre en el que será el primer duelo de los pitiusos en su andadura en la competición liguera.

El mes de octubre será intenso para el Class, ya que tendrá que afrontar las primeras cinco jornadas en Segunda FEB y las primeras eliminatorias de la Copa España, en caso de que logre clasificarse. Todas estas citas serán fundamentales para el devenir de los sanantonienses en la temporada, pues la marca que se deje en los primeros encuentros de la temporada pueden indicar la inercia que adoptará un grupo que aspirará, un año más, a lograr el ascenso a Primera FEB