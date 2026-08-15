La SD Ibiza dice adiós a la Copa del Rey: se diluye en Porreres y cae en la final autonómica de la Copa Federación

La SD Ibiza comienza la temporada con malas noticias. El conjunto que entrena Raúl Casañ y que afrontará la próxima temporada en Tercera RFEF tras consumar su descenso el pasado mayo, ha caído por 2-0 frente a la UE Porreres en la final de la fase autonómica de la Copa Federación disputada este viernes en la localidad mallorquina. El combinado pitiuso se despide así de sus opciones de jugar la Copa del Rey, que habría alcanzado en caso de superar la posterior fase nacional que sucedía a este encuentro.

El equipo ibicenco llegaba a la cita copera tras encontrarse con buenas sensaciones en sus primeros tres amistosos de pretemporada. Los triunfos ante la PE Sant Jordi (1-2) y el Inter Ibiza (0-2), así como la derrota por la mínima ante la UD Ibiza en el encuentro de las Festes de la Terra, dibujaban un escenario positivo que apuntaba al optimismo de cara al choque copero.

Además, cabe recordar que Sa Deportiva fue el equipo que descendió de Segunda RFEF con la mayor cantidad de puntos del Grupo 3, mientras que su rival, la UE Porreres, lo hizo siendo colista y sumando tan solo 27 puntos.

Sin embargo, el pasado quedó atrás y el Camp Municipal de Ses Forques se convirtió en el tribunal que dictó sentencia para los ibicencos en la competición copera. Un tanto de Villapalos a los 37 minutos de partido, y otro de Alberto Sastre desde el punto de penalti en el minuto 49 sentenciaron un duelo que cierra las puertas de la Copa del Rey a la SD Ibiza, que continuará con la serie de partidos amistosos de pretemporada para preparar su puesta a punto en Tercera RFEF