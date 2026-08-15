La SD Formentera se impone a la PE Sant Jordi y se lleva el derbi pitiuso

La SD Formentera sigue confirmando su buen inicio de pretemporada después de sumar una nueva victoria. En esta ocasión, los hombres de Maikel Romero lograron imponerse a la PE Sant Jordi en el Municipal de Formentera por 2-1. Alberto Górriz decidió el duelo poco después de comenzar el segundo periodo y otorgó el triunfo a los rojinegros, que continúan en la buena senda.

El encuentro fue la antesala de lo que se vivirá dentro de un mes, cuando formenterenses y jordiers midan sus fuerzas en la que será la cuarta jornada del Grupo 11 de Tercera RFEF, ahora que el combinado verdinegro ya forma parte de la categoría tras el ascenso logrado hace dos meses.

Asimismo, este ha sido el segundo choque amistoso entre ambos equipos en una semana, después de que la SD Formentera también resultara vencedora en el encuentro disputado en el Kiko Serra con un resultado de 0-3. Aunque la victoria fue contundente, el cuadro que entrena Rafa Payán desplegó sus armas en el choque de este viernes y solo cayó por la mínima.

Próximos compromisos de PE Sant Jordi y SD Formentera

Los jordiers siguen en fase de adaptación después de un mercado de fichajes muy activo. Aunque los ibicencos han sumado tres derrotas en sus primeros tres amistosos de la pretemporada -dos frente a la SD Formentera y una ante la SD Ibiza-, lo cierto es que el equipo verdinegro tendrá la oportunidad de mejorar sus prestaciones ante Sa Deportiva una vez más el próximo 22 de agosto y frente a la Peña Deportiva una semana después. Ambas citas servirán para coger tono justo antes del debut liguero, que tendrá lugar el 6 de septiembre ante el CD Migjorn.

La SD Formentera, por su parte, afrontará tres duelos más antes de empezar otra ilusionante temporada en Tercera RFEF frente al CE Mercadal. Los rojinegros se verán las caras por partida doble ante la SD Ibiza -19 y 29 de agosto en el XIII Trofeu Trasmapi-, y ante el Inter Ibiza el próximo 22 de agosto. Los formenterenses no han podido comenzar mejor la pretemporada y han conseguido mantener a la columna vertebral del equipo que rozó el play-off la temporada pasada, lo que, sumado a las nuevas incorporaciones, augura buenos presentimientos de cara a la próxima temporada en la quinta categoría del fútbol español.