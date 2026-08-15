Piragüismo base
El Club Nàutic Sant Antoni concluye sus cursos de verano con la vista puesta en el Día de la Piragua
Escolares y familias participarán el 29 de agosto en la tradicional jornada, mientras el club cierra su cuarto curso estival con 70 niños y niñas
El Club Nàutic Sant Antoni (CNSA) ha cerrado este viernes su cuarto curso de verano de la temporada con la mirada puesta ya en una de las citas tradicionales de las fiestas de Sant Bartomeu. Numerosos alumnos y familiares han anunciado su intención de participar en la XXV edición del Día de la Piragua, que se celebrará el próximo 29 de agosto.
La jornada volverá a reunir a alrededor de un centenar de palistas para completar el recorrido entre los pantalanes del club y el rincón de es Salt d’en Portes, junto al Aquárium de es Cap Blanc. A ellos se incorporarán este año varios de los escolares que durante las últimas semanas han tomado parte en las actividades estivales de Es Nàutic.
El cuarto turno de los cursos de verano ha contado con 70 niños y niñas de entre seis y 12 años, que durante dos semanas han podido iniciarse y mejorar sus conocimientos en distintas modalidades náuticas. La vela ha concentrado al grupo más numeroso, aunque también se han desarrollado actividades de windsurf y piragüismo. Los participantes de entre seis y siete años han formado parte del Jardín del Mar.
'Zero plàstic' aporta el cariz solidario al fin de curso
Los alumnos han puesto fin al curso con la entrega de los diplomas acreditativos y una despedida junto a los monitores y técnicos del club. La última jornada también ha incluido el tradicional aperitivo ‘Zero Plàstic’, para el que las familias han llevado alimentos en recipientes reutilizables y sin bolsas ni envoltorios de plástico.
La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad del Área Deportiva del CNSA y busca fomentar entre los más pequeños la concienciación y el respeto por el medio marino desde sus primeros contactos con los deportes náuticos.
Los cursos de verano de Es Nàutic reunirán este año a más de 340 niños y niñas. El quinto y último turno comenzará este lunes, 17 de agosto, y se prolongará durante otras dos semanas, con actividades en horario de 9 a 14 horas.
- Rodrigo Hernández apura sus vacaciones en Formentera antes de volver al trabajo con el Manchester City
- Leo Román busca en Riazor un final feliz a un verano de vértigo
- La UD Ibiza no tiene piedad y aplasta a la Peña Deportiva
- La Peña Deportiva reta a la UD Ibiza en Can Misses
- El Motoclub Formentera y Eivissa recibe 10.000 euros de la gran fiesta privada en sa Pedrera
- La nueva directiva de la SD Portmany visita el Ayuntamiento de Sant Antoni
- Ibiza sube el nivel y apunta al tenis de altura en Can Misses: inauguradas las nuevas pistas
- Las pistas de tenis de Can Misses abren una nueva batalla entre PP y PSOE