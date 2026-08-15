El Club Nàutic Sant Antoni concluye sus cursos de verano con la vista puesta en el Día de la Piragua

El Club Nàutic Sant Antoni (CNSA) ha cerrado este viernes su cuarto curso de verano de la temporada con la mirada puesta ya en una de las citas tradicionales de las fiestas de Sant Bartomeu. Numerosos alumnos y familiares han anunciado su intención de participar en la XXV edición del Día de la Piragua, que se celebrará el próximo 29 de agosto.

La jornada volverá a reunir a alrededor de un centenar de palistas para completar el recorrido entre los pantalanes del club y el rincón de es Salt d’en Portes, junto al Aquárium de es Cap Blanc. A ellos se incorporarán este año varios de los escolares que durante las últimas semanas han tomado parte en las actividades estivales de Es Nàutic.

El cuarto turno de los cursos de verano ha contado con 70 niños y niñas de entre seis y 12 años, que durante dos semanas han podido iniciarse y mejorar sus conocimientos en distintas modalidades náuticas. La vela ha concentrado al grupo más numeroso, aunque también se han desarrollado actividades de windsurf y piragüismo. Los participantes de entre seis y siete años han formado parte del Jardín del Mar.

'Zero plàstic' aporta el cariz solidario al fin de curso

Los alumnos han puesto fin al curso con la entrega de los diplomas acreditativos y una despedida junto a los monitores y técnicos del club. La última jornada también ha incluido el tradicional aperitivo ‘Zero Plàstic’, para el que las familias han llevado alimentos en recipientes reutilizables y sin bolsas ni envoltorios de plástico.

La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad del Área Deportiva del CNSA y busca fomentar entre los más pequeños la concienciación y el respeto por el medio marino desde sus primeros contactos con los deportes náuticos.

Los cursos de verano de Es Nàutic reunirán este año a más de 340 niños y niñas. El quinto y último turno comenzará este lunes, 17 de agosto, y se prolongará durante otras dos semanas, con actividades en horario de 9 a 14 horas.