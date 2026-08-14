La UD Ibiza no tiene piedad y aplasta a la Peña Deportiva

La UD Ibiza y la Peña Deportiva se enfrentaron este viernes en un amistoso en el Palladium Can Misses. Un duelo en el que los jugadores recibieron numerosas tarjetas y que tuvo de todo menos de amistoso, pero en el que la UD Ibiza hizo valer su teórica superioridad para superar con contundencia a una Peña que aguantó la primera parte, pero que en la segunda sufrió con la pólvora que hay en el ataque celeste, de muchos quilates y que puede dar muchas alegrías a la afición esta temporada.

El partido comenzó inclinado hacia la portería de la Peña, con la UD Ibiza llevando la iniciativa, como era de esperar. El equipo de Ramiro González se replegó atrás y esperó agazapado su oportunidad al contragolpe, mientras que los locales trataron de generar peligro a través de las bandas. La UD Ibiza tuvo una ocasión clarísima para abrir la lata en el minuto 10 con un gran pase filtrado hacia Eslava, que le puso un caramelo a Varela para que el ex del Athletic la mandase fuera en boca de gol. Fallo incomprensible del delantero vasco.

Pero la Peña le devolvió el regalo. En el mismo saque de puerta, un error de Foutey lo aprovechó la delantera celeste y Eslava, egoísta esta vez, fue el encargado de poner el primero en el marcador y derribar el muro de la Villa del Río. Se le complicó el planteamiento de inicio a Ramiro González, que aun así alentó a su equipo para que adelantase la defensa y no se hundiese, consciente de la inferioridad técnica de sus jugadores.

El cuadro celeste tuvo el segundo en las botas tras un disparo en semifallo de Astals, el mejor del partido, que Eslava se encontró en boca de gol, pero el delantero catalán no estuvo fino en la definición y Lautaro despejó el balón a córner.

La UD Ibiza rondó el segundo gol, pero la Peña aguantó el tipo y elevó el nivel con el paso de los minutos, resistiendo el chaparrón inicial celeste. Incluso asomó por la portería de Stamatakis con un córner, pero el remate de Carlos Moreno se fue por encima de la portería blau cel. Los locales anotaron el segundo en el 40 por medio de Genaro, que entró al segundo palo en una falta colgada con música por Astals y perforó la portería de Lautaro, que nada pudo hacer para evitar el segundo tanto celeste con el que se llegó al descanso.

La profundidad de la UD Ibiza, determinante

La segunda parte comenzó con la Peña tratando de estirarse y la UD Ibiza volviendo a golpear. En el 55, Genaro remató un balón dentro del área que pegó en Yoldi y se introdujo en la portería de Lautaro. Mazazo para una Peña que casi recorta por medio de Mubarak, pero el remate mordido del jugador de Santa Eulària lo detuvo Andrés Prieto.

La Peña se animó y la UD Ibiza bajó el pie del acelerador, y Ale Vera probó fortuna con un disparo desde fuera del área que se escapó a centímetros de la portería celeste, en el momento en el que Raúl Llona movió el árbol y realizó varios cambios. Y en el 72 llegó el cuarto. Un remate de cabeza de Calavera pegó en un zaguero y se coló en la portería peñista. A la Peña se le hizo muy largo el partido y la UD Ibiza, que se gustó al final, puso el quinto tras una gran jugada de Lazo para que Nsukula embocase el quinto y definitivo.

La UD Ibiza se gustó en los minutos finales y demostró profundidad de armario ante una Peña que aguantó el tipo como pudo. Al final, 5-0 y la sensación de que esta UD Ibiza, con lo que tiene del centro del campo hacia arriba, puede competir con cualquiera