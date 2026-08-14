La Peña Deportiva reta a la UD Ibiza en Can Misses

Viernes con aroma a fútbol en el Palladium Can Misses. UD Ibiza y Peña Deportiva se miden a las 19 horas en un nuevo amistoso de pretemporada, gratis para todo el público que quiera asistir. El acceso será por la puerta 3 hasta completar el aforo de la tribuna. Será el tercer encuentro de preparación para la UD Ibiza, que cuenta sus dos primeros amistosos por victorias ante el Ilicitano (3-1) y la SD Ibiza (1-0), este último disputado con motivo de las Festes de la Terra.

Una nueva piedra de toque para el equipo de Raúl Llona, que podría hacer debutar a los dos últimos fichajes del conjunto celeste, Manu Justo y José Carlos Lazo. La plantilla ibicenca encara ya la recta final de su preparación y, con el debut liguero a solo dos semanas vista, cada amistoso empieza a ganar importancia y sirve para sacar conclusiones.

Segundo partido para la Peña

Para la Peña Deportiva será el segundo partido de preparación después de derrotar el pasado 8 de agosto al Inter Ibiza por un contundente 4-1. Los de la Villa del Río afrontan el duelo como una oportunidad para seguir ganando confianza y ritmo de competición de cara al inicio liguero, previsto para el primer fin de semana de septiembre.

Ramiro González, técnico de la Peña Deportiva, espera un partido exigente ante uno de los grandes favoritos de la categoría de bronce. "Es un rival que, en teoría, estará arriba en Primera RFEF. Tendremos que adaptarnos rápido al césped natural y a la exigencia de competir ante una plantilla de una categoría superior", señala en la previa.

El preparador se muestra satisfecho con el trabajo realizado hasta el momento y confía en que el encuentro sirva para seguir avanzando en la preparación. "Estamos trabajando bien. El equipo, a nivel físico y a nivel humano, me da garantías. Espero que sea un buen entrenamiento y que sigamos asimilando los conceptos que quiero de los jugadores de cara a la primera jornada", apunta González.