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El Ibiza Tops Fútbol Playa calienta motores para su segunda edición

El torneo abrirá sus inscripciones este sábado y se celebrará del 5 al 11 de julio de 2027 con las réplicas de la Champions League como gran reclamo

Imagen de uno de los equipos campeones en la última edición.

Imagen de uno de los equipos campeones en la última edición. / Ibiza Tops Fútbol Playa

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Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

El Ibiza Tops Fútbol Playa ya calienta motores. Después del éxito de su primera edición, el torneo ibicenco prepara una segunda entrega que promete volver a convertir Ibiza en uno de los grandes puntos de encuentro del fútbol playa durante el verano.

Las inscripciones para la segunda edición se abrirán este sábado 15 de agosto y el torneo se disputará del 5 al 11 de julio de 2027. Una cita que llega con novedades y con un reclamo muy especial para los participantes: se entregarán réplicas de la copa de la Champions League.

La primera edición dejó el listón alto. Más de 300 jugadores participaron en un torneo que reunió a algunos de los "mejores futbolistas de la isla" y que contó con una importante presencia de público durante toda la competición. El ambiente y la respuesta de jugadores y aficionados convirtieron el Ibiza Tops Fútbol Playa en una de las "grandes citas deportivas" del verano. Ahora, la organización quiere dar un paso más con una segunda edición que volverá a reunir a jugadores de diferentes edades y niveles en torno al fútbol playa y que tendrá en las réplicas del trofeo de la Champions League uno de sus grandes atractivos.

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Con las inscripciones ya a punto de abrirse, el Ibiza Tops Fútbol Playa comienza así a preparar una segunda edición que aspira a superar el éxito de su estreno y volver a llenar de fútbol, ambiente y aficionados las instalaciones durante una semana que ya tiene fecha: del 5 al 11 de julio de 2027.

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