Ibiza, en el punto de mira de los honderos

Villanueva de la Concepción se prepara para vivir este domingo una jornada muy particular con la celebración de una competición de tiro con honda en la modalidad de piedra, una prueba que reunirá a honderos de diferentes puntos de Andalucía y que tendrá también acento de Ibiza.

La competición se celebrará a partir de las 11 horas en El Collao, detrás de la gasolinera del municipio, dentro del programa de las fiestas patronales. La organización espera superar los 50 participantes, entre ganaderos y cabreros locales y honderos llegados de Álora, Antequera, Córdoba, Granada y otros municipios de la provincia de Málaga. La cita tendrá además un aliciente especial, ya que durante la jornada se realizará la presentación de la 7ª Copa del Mundo de Tiro con Honda, que se celebrará en Ibiza del 19 al 25 de octubre de 2026 y que reunirá a especialistas de esta disciplina.

La competición malagueña repartirá premios para los mejores clasificados. El ganador recibirá un jamón, el segundo clasificado se llevará un queso y habrá un surtido de productos ibéricos para el tercer puesto. Además, todos los participantes recibirán una medalla de recuerdo.

La mirada puesta en la Copa del Mundo

Pero el premio más especial será para los mejores honderos locales. Tanto el hombre como la mujer mejor clasificados de Villanueva de la Concepción tendrán como recompensa el viaje pagado a Ibiza para participar en la próxima Copa del Mundo. Las inscripciones serán gratuitas y podrán realizarse en el propio lugar de la competición hasta una hora antes del inicio de la prueba.

La cita cuenta con el asesoramiento y la colaboración de la Asociación Mundial de Tiro con Honda y el patrocinio del Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción. Una jornada que servirá para poner en valor una tradición vinculada al mundo rural y, al mismo tiempo, para calentar motores de cara a una cita internacional que tendrá a Ibiza como escenario el próximo mes de octubre.