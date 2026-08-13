Tres equipos femeninos se suman a la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo volverá a contar en 2026 con una destacada representación femenina. El Piñero-Martínez Motor, que regresa a la isla por tercer año consecutivo, estará acompañado por Tenerife Bike Point-La Sede Féminas y Cantabria Deporte-Río Miera, tres estructuras vinculadas al desarrollo y la promoción del ciclismo femenino. El Piñero-Martínez Motor estará formado por Almudena Vargas, Claudia Pérez, Tania Silvente, Alba Herrero, Leticia Martín, Claudia Galiano, María Pérez, Ángela Fernández y Celia Bautista, nueve ciclistas que compartirán nuevamente kilómetros y experiencia en una cita que ya se ha convertido en una fecha especial dentro de su calendario.

Después de dos ediciones formando parte del pelotón de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, el equipo volverá atraído tanto por el carácter deportivo de la prueba como por el ambiente que se vive durante sus jornadas y por la apuesta de la organización por dar protagonismo al ciclismo femenino. “Este será ya nuestro tercer año participando en esta gran vuelta y no podemos estar más felices e ilusionadas de volver a formar parte de ella. Nos encanta el increíble ambiente que se vive durante la prueba y, sobre todo, el compromiso y la visibilidad que se da al ciclismo femenino y a las mujeres que formamos parte de este deporte”, destacan desde el Piñero-Martínez Motor.

Junto a ellas estará también Tenerife Bike Point-La Sede Féminas, una estructura dedicada al ciclismo femenino con presencia en categorías cadete, júnior, sub-23, élite y máster y habitual de competiciones nacionales como la Copa de España. La participación femenina se reforzará además con Cantabria Deporte-Río Miera, una de las estructuras de referencia del ciclismo femenino nacional y equipo UCI Women’s Continental, con una trayectoria ligada al desarrollo de ciclistas desde las categorías de formación hasta el máximo nivel competitivo. “La Vuelta Cicloturista a Ibiza no podía faltar un año más en nuestro calendario. Es muy especial para nosotros. Estamos muy agradecidos a la organización por esta nueva invitación y deseando poder regresar a rodar por esas carreteras en el mes de octubre como colofón a una temporada”, aseguran desde el equipo.

La presencia de estos tres conjuntos en Ibiza del 9 al 12 refuerza una de las señas de identidad de la Vuelta: seguir incrementando la participación femenina y convertir las carreteras de Ibiza en un punto de encuentro para ciclistas de todos los niveles, desde deportistas habituales de pruebas competitivas hasta participantes que buscan disfrutar de la bicicleta en un entorno diferente.