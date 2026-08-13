Las pistas de tenis de Can Misses abren una nueva batalla entre PP y PSOE

La tierra batida todavía no se ha estrenado y las nuevas pistas de tenis de Can Misses ya tienen su primer partido político. La inauguración del nuevo Espacio Deportivo Can Misses, celebrada este jueves con la presencia del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha provocado un cruce de acusaciones entre PSOE y Partido Popular por el modelo deportivo de la ciudad. Los socialistas han aprovechado la puesta de largo de las instalaciones para cuestionar una actuación que, según denuncian, supone "un recorte neto de la infraestructura deportiva" de la isla. El PSOE recuerda que antes de la llegada del actual gobierno municipal había cinco pistas de tenis activas: dos en Can Misses y tres en las instalaciones del Club Tennis Ibiza, en el parque de la Paz. Con la remodelación, la ciudad pasa a contar con cuatro pistas en Can Misses.

El principal reproche de los socialistas va más allá del número de pistas. El PSOE sostiene que el traslado del tenis desde el centro hasta Can Misses obliga a niños y familias a depender del vehículo para practicar deporte y supone "la expulsión del deporte de la vida cotidiana de los barrios". La formación también acusa al gobierno de Triguero de haber enterrado definitivamente el proyecto de un pabellón polideportivo que, según defiende, estaba redactado y consensuado con clubes y federaciones. Los socialistas consideran que el espacio ocupado ahora por las pistas de tenis debía destinarse a ese equipamiento y critican al Ejecutivo municipal por "falta de visión de futuro" y de planificación.

Respuesta contundente

El PP no ha tardado en responder. Los populares consideran "surrealista y contradictorio" que el PSOE critique las pistas precisamente el día de su inauguración y recuerdan que durante los ocho años de gobiernos socialistas no se construyó "ninguna nueva gran infraestructura deportiva municipal". La respuesta del equipo de gobierno se apoya precisamente en la diferencia entre proyectos y obras. "Ellos dejaron proyectos sobre el papel y nosotros los estamos convirtiendo en obras", sostiene el PP, que recuerda que Can Misses ya es una realidad y que también se ha renovado el campo municipal de Es Putxet y las pistas polideportivas de San Pablo y Platja d’en Bossa.

Jaume Bauzà y Rafael Triguero durante la inaguración de las pistas de tenis de Can Misses / Toni Escobar

Sobre el pabellón que, según el PSOE, queda definitivamente descartado, los populares son especialmente contundentes. "Un proyecto no es una infraestructura y un render no es un pabellón", señalan. El PP cuestiona que los socialistas reclamen ahora un equipamiento que, según su versión, tuvieron ocho años para ejecutar. Los populares también rechazan que las nuevas pistas supongan alejar el deporte del centro de la ciudad y recuerdan que Can Misses concentra buena parte de las grandes instalaciones deportivas municipales, como la piscina, el estadio de fútbol o la pista de atletismo.

El nuevo Espacio Deportivo Can Misses, que ha supuesto una inversión de 1,3 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible, cuenta con tres pistas de tierra batida homologadas para competiciones oficiales, además de grada, vestuarios, pista de minitenis y diferentes espacios para clubes y servicios municipales. El choque entre ambos partidos deja así una paradoja: una infraestructura deportiva que acaba de abrir sus puertas se convierte desde el primer día en escenario de una vieja batalla política. El PSOE pone el foco en lo que, a su juicio, se ha perdido por el camino; el PP, en lo que asegura que por fin se ha construido. Y mientras unos hablan de una pista menos y de un pabellón que no verá la luz, los otros reivindican tres pistas nuevas, 1,3 millones de inversión y una obra que, a diferencia de otros proyectos, ya tiene las puertas abiertas.