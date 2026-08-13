Las inscripciones para participar en el XXV Día de la Piragua comienzan el próximo martes

Los interesados en el participar en la XXV edición del Día de la Piragua, que se celebra el sábado 29 de agosto, en el marco de las fiestas de Sant Bartomeu, bajo organización del Club Nàutic Sant Antoni, pueden inscribirse a partir de las 10 horas del próximo martes, día 18. Los trámites se harán en línea, a través de la web del evento, y hay un precio único de cinco euros. Incluye el préstamo de material en caso de que el participante lo precise, así como el dorsal para participar en el sorteo de regalos y una camiseta o visera conmemorativa.

Como es habitual, se hará un recorrido neutralizado por la bahía de Portmany, partiendo desde las instalaciones del CNSA hasta es Salt d'en Portes, junto al Aquarium de es Cap Blanc, y con vuelta al Área Deportiva. Una vez allí, se procederá al sorteo de regalos aportados por los patrocinadores que, con motivo de este aniversario especial, culminará con la entrega de dos unidades de paddle surf con kit de kayak, para sendos participantes. Al Día de la Piragua pueden inscribirse palistas que tengan diez o más años y que sepan nadar.

Niños sí, pero acompañados de un adulto

También pueden tomar la salida niños y niñas de tres años o más, aunque deberán ir acompañados de un adulto y navegar en una piragua doble. Durante la prueba es obligatorio el uso de envases reutilizables y habrá dispensadores de agua para rellenar cantimploras a disposición de los participantes, tanto antes como después del recorrido, ya que se trata de un evento 'Zero Plastic'. También se adoptarán medidas de protección de la biodiversidad, como minimizar el ruido, evitar fondeos sobre posidonia y respetar un entorno calificado como ZEPA y Reserva Natural.

El Día de la Piragua es una de las "jornadas icónicas del piragüismo en la isla" y está destinada a "fomentar el hermanamiento entre aficionados". La primera edición tuvo lugar el 6 de agosto de 2000 y la pusieron en marcha Pepín Valdés y Neus Mateu, entonces delegado y técnica, respectivamente, de la sección de Piragüismo del CNSA. En aquella ocasión los palistas partieron de la orilla de Caló des Moro con rumbo a Cala Salada y participaron unas 60 personas.

Poco a poco se regularizó una asistencia de alrededor de cien aficionados, estableciéndose el primer gran récord en la VII edición (2006), con 168 aficionados en total, que no se superaron hasta la XV (2014), año en que se contabilizaron 178 deportistas. A lo largo de la historia del Día de la Piragua, sólo ha habido dos años en que no se ha podido celebrar: 2008, cuando el club afrontaba las obras de remodelación integral de sus instalaciones, y 2020, a causa de la pandemia de Covid-19. Pero la actividad se retomó el verano siguiente, en 2021, celebrándose una XX edición con casi un centenar de deportistas, que se organizó con las preceptivas medidas higiénicas y de seguridad recomendadas por las autoridades.