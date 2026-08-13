Ibiza sube el nivel y apunta al tenis de altura en Can Misses

Ibiza ya tiene nuevas pistas de tenis. El Ayuntamiento de Ibiza y el Govern balear inauguraron este jueves el nuevo Espacio Deportivo Can Misses, una instalación que incorpora tres pistas de tierra batida homologadas para acoger competiciones oficiales y que pretende convertirse en uno de los nuevos referentes del tenis en la ciudad. El proyecto, incluido dentro del plan municipal ‘Eivissa, ciudad del deporte’, ha supuesto una inversión de 1.305.891,50 euros, IVA incluido, financiada con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern.

El acto contó con la presencia del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y del conseller balear de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, que descubrieron la placa conmemorativa y visitaron las nuevas instalaciones. La jornada también incluyó el tradicional saque de honor y una exhibición de los alumnos de la Escuela Municipal de Tenis. En un primer momento, se comentó que Alcaraz, aficionado a Ibiza, podría acudir a la inauguración, pero finalmente no ha sido así.

Las nuevas pistas sustituyen a las antiguas instalaciones de hormigón poroso, que se encontraban en mal estado, y se levantan sobre una superficie de 5.084,90 metros cuadrados. El complejo no se limita a las tres pistas de tenis, sino que cuenta también con una grada, vestuarios, una pista de minitenis, oficinas para los clubes, almacenes, sala de máquinas y aseos para el público.

"Ibiza es la ciudad del deporte"

"Es un paso muy importante en la transformación de las infraestructuras deportivas de la ciudad", destacó Triguero durante la inauguración. El alcalde defendió que las nuevas pistas permitirán «dar un salto cualitativo» tanto al tenis base como a la capacidad de Ibiza para organizar torneos y competiciones oficiales. Triguero también recordó que esta actuación forma parte de una apuesta más amplia por renovar las instalaciones deportivas de la ciudad. "Ibiza es la ciudad del deporte y hoy volvemos a demostrarlo con hechos", señaló, antes de recordar que en septiembre está prevista la inauguración del polideportivo Paco Vázquez de ses Figueretes.

El proyecto ha contado con las aportaciones del Tennis Club Ibiza y el asesoramiento de la Federación de Tenis de las Islas Baleares para adaptar las instalaciones a las necesidades de los deportistas y clubes. El objetivo es que las pistas puedan utilizarse tanto para entrenamientos como para competiciones oficiales. El conseller Jaume Bauzà puso el foco en la procedencia de la financiación. "El Impuesto de Turismo Sostenible no sirve solo para cuestiones intangibles, sino que revierte directamente en la mejora de la calidad de vida de la gente de las islas", afirmó. Bauzà destacó además que el nuevo complejo puede contribuir a impulsar el tenis base y a atraer un turismo deportivo de mayor calidad.

Reforzar Ibiza como "destino deportivo"

Más allá del deporte, el Ayuntamiento pretende que las nuevas pistas ayuden también a reforzar Ibiza como "destino deportivo" y a generar actividad durante los meses de temporada media y baja. La posibilidad de organizar torneos oficiales permitirá atraer deportistas y visitantes fuera de los meses de mayor afluencia turística. El Espacio Deportivo Can Misses también incorpora diferentes "medidas de integración paisajística y sostenibilidad". El diseño se adapta al entorno, utiliza materiales como la madera y cuenta con recorridos accesibles entre los pinos, además de medidas destinadas a reducir el impacto visual y las emisiones de CO₂. La orientación de las pistas y su protección frente al viento han sido otros de los aspectos tenidos en cuenta durante la ejecución del proyecto.

La actuación de Can Misses se convierte así en la segunda gran intervención del plan ‘Eivissa, ciudad del deporte’, después de la renovación del campo municipal de Es Putxet. A ella se sumarán próximamente las nuevas instalaciones del polideportivo Paco Vázquez de ses Figueretes. "Ibiza vuelve a invertir de manera decidida en deporte, en salud, en calidad de vida y en futuro", reivindicó Triguero, que también agradeció la colaboración del Govern a través de los fondos del ITS y el trabajo de los clubes, técnicos y trabajadores que han participado en el proyecto. Con las nuevas pistas de Can Misses, Ibiza gana una instalación preparada para el tenis de base y, al mismo tiempo, abre la puerta a convertirse en escenario de nuevas competiciones deportivas de ámbito nacional e internacional.