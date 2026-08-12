Sant Antoni refuerza su apuesta por el ciclismo con dos grandes citas

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha firmado los convenios de colaboración con el Club Deportivo Ibiza Sport para la organización de dos de las principales pruebas ciclistas del calendario deportivo de la isla: la Vuelta a Ibiza en Mountain Bike Scott by Shimano y la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo. El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, acompañado por el concejal de Deportes, Daniel Sánchez, y el presidente del Club Deportivo Ibiza Sport, Juanjo Planells, rubricó los acuerdos que permitirán al Consistorio aportar 40.000 euros para la Vuelta a Ibiza en MTB y otros 25.000 euros para la Vuelta Cicloturista.

Con esta colaboración, Sant Antoni vuelve a "mostrar su apuesta por el deporte como motor de promoción y también como reclamo turístico". Las dos pruebas permiten "disfrutar de los espacios naturales de la isla sobre la bicicleta y, al mismo tiempo, generan actividad económica y proyectan el municipio como un destino capaz de acoger grandes eventos deportivos". Ambas citas forman parte, además, de las ocho pruebas declaradas por el Consell de Ibiza como gran evento deportivo y de interés general.

Un reconocimiento que "pone en valor el peso que tienen estas competiciones tanto para el deporte popular como para la promoción de Ibiza y, especialmente, de Sant Antoni como destino de turismo deportivo". Dos pruebas que ya forman parte del "calendario imprescindible del ciclismo pitiuso y que vuelven a contar con el respaldo económico e institucional del Ayuntamiento de Sant Antoni para seguir creciendo".