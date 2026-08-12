Fútbol | Tercera RFEF
La nueva directiva de la SD Portmany visita el Ayuntamiento de Sant Antoni
Marcos Serra y Daniel Sánchez reciben al presidente del club, Pepe Soldat, y a los integrantes de su nueva junta
El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el concejal de Deportes, Daniel Sánchez, recibieron este martes en el Ayuntamiento al nuevo presidente de la SD Portmany, Pepe Soldat, y a los integrantes de la nueva junta directiva de la entidad. Durante el encuentro, ambas partes abordaron los principales proyectos y retos que afronta el club de cara a la nueva temporada, además de reafirmar su voluntad de mantener una colaboración estrecha en beneficio del deporte en el municipio.
Serra trasladó a Soldat y al resto de la directiva su "enhorabuena por esta nueva etapa" y les deseó "suerte al frente de la entidad", destacando el papel de la SD Portmany como uno de los "principales referentes deportivos" de Sant Antoni y, especialmente, por su "labor en la promoción y formación del deporte base". El encuentro sirvió también para poner sobre la mesa las "necesidades y objetivos del club para el nuevo curso, con el compromiso de Ayuntamiento y entidad de continuar trabajando de forma conjunta".
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