Leo Román busca en Riazor un final feliz a un verano de vértigo

No ha sido un verano fácil para Leo Román, que tras caer al ostracismo de la Segunda División la pasada temporada con el RCD Mallorca se tuvo que desvincular del club que le dio la oportunidad de crecer al ficharlo en agosto de 2020 procedente del Peña Deportiva. Han sido varias temporadas con el conjunto bermellón, al que llegó para formar parte de su filial hasta que debutó con el primer equipo en Copa del Rey el 16 de diciembre de 2021 y en Liga el 8 de enero de 2022.

Posteriormente, tuvo que hacer las maletas para salir cedido al Oviedo, donde cayó de pie y se convirtió en uno de los principales artífices de que el conjunto carbayón se clasificase para el ‘play-off’ de ascenso a Primera División en la temporada 2023/24. Aquello le valió para regresar a Mallorca con otro cartel, aunque sin ganarse inicialmente la titularidad. Fue el pasado curso cuando el conjunto bermellón confió definitivamente en él para defender la portería y el ibicenco respondió con un gran rendimiento, siendo uno de los jugadores más destacados del equipo junto a Muriqi.

Tanto es así que, a pesar del descenso del conjunto balear, su buen papel provocó que el seleccionador español, Luis de la Fuente, lo incluyera en la prelista del Mundial que a la postre ganaría el combinado nacional. Román debutó con España el pasado 4 de junio ante Irak y lo hizo precisamente en Riazor, el que ahora será su nuevo campo.

Interés de varios clubs europeos

Tras el descenso con el Mallorca, se presentaba un verano movido para el codiciado portero ibicenco. Leo Román deshojó la margarita y, con su gran rendimiento, despertó el interés de varios equipos españoles y europeos, siendo el Deportivo de La Coruña, recién ascendido a Primera División, el que abonó los nueve millones de euros estipulados en su cláusula de rescisión (eran 12, pero se redujo tras el descenso) y firmó al guardameta por cinco temporadas, hasta junio de 2031. Una apuesta importante por un portero que ha demostrado seguridad bajo palos y que contaba con varias ofertas sobre la mesa, decantándose finalmente por la propuesta gallega.

Este miércoles, el Deportivo de La Coruña recibirá en Riazor, dentro del Trofeo Teresa Herrera, al renovado Real Madrid de José Mourinho. Un encuentro que servirá para que los coruñeses sigan preparando su regreso a la élite y en el que no estará Yan Diomandé, el fichaje más caro en la historia del club blanco y una de las sensaciones de la Bundesliga el pasado curso. El Real Madrid ha pagado 120 millones de euros más 20 en variables al Leipzig por el costamarfileño, que apenas acumula unas sesiones de entrenamiento y todavía no está a punto para estrenarse. Tampoco entraron en la convocatoria Mbappé, Konaté, Tchouaméni ni Cucurella.

El encuentro ante el conjunto madridista será el último test antes del comienzo liguero, que para Leo Román y el Deportivo tendrá lugar el próximo 17 de agosto a las 21 horas en Riazor ante el Elche. Posteriormente, los coruñeses se enfrentarán al Málaga, otro recién ascendido, antes de recibir al Valencia y visitar al Villarreal. Un Leo Román que lleva todo el verano entrenando y preparándose a conciencia para la temporada. Primero aprovechó sus días de vacaciones en Ibiza para ponerse a punto antes de partir hacia tierras gallegas, donde continuó con su preparación hasta comenzar la pretemporada con su actual equipo durante la primera semana de julio.

El Deportivo ha disputado cuatro partidos amistosos antes de su regreso, ocho años después, a Primera División. En el primero, empató a cero ante el Real Oviedo con Germán Parreño como portero titular, mientras Leo Román vio el encuentro desde el banquillo. Su debut llegó el 1 de agosto ante el St. Pauli alemán, contra el que el Deportivo empató a dos. En el tercer partido, ante la Fiorentina, el elegido fue Álvaro Ferllo, por lo que el ibicenco volvió a tener que conformarse con ver el encuentro desde el banquillo. En el último, ante el Genoa, Román disputó los 90 minutos y el Deportivo consiguió su primera victoria de la pretemporada por 0-1.

El ibicenco parte con ventaja y debería ser el portero titular para Antonio Hidalgo. El club hizo una apuesta fuerte por su incorporación para reforzar una de las posiciones más importantes del equipo y llega con el cartel de ser uno de los fichajes más relevantes del verano. Eso sí, tendrá competencia en Álvaro Ferllo, uno de los grandes protagonistas del ascenso deportivista, aunque Román parte con ventaja para hacerse con el puesto. Después de un verano de cambios, el portero ibicenco está ante su gran oportunidad. Dejó Mallorca tras un descenso, debutó con España y ahora llega a Riazor como una de las grandes apuestas del Deportivo. El siguiente paso será demostrar que los nueve millones invertidos en él no fueron casualidad.