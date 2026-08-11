Rodrigo Hernández apura sus vacaciones en Formentera antes de volver al trabajo con el Manchester City

Rodrigo Hernández sigue disfrutando de sus últimos días de vacaciones en Ibiza y Formentera antes de regresar al trabajo con el Manchester City. El centrocampista madrileño, recientemente proclamado campeón del mundo con España, aprovechó este lunes su estancia en la isla para comer en uno de los restaurantes de referencia de Formentera. Rodri estuvo acompañado durante la comida por Francisco Larrey, CEO de Talentum, empresa organizadora del Santa Eulària Ibiza Marathon, que se celebra cada año en la isla y que se ha convertido en una de las grandes citas deportivas del calendario pitiuso.

El centrocampista apura así sus últimos días de descanso antes de incorporarse este miércoles a los entrenamientos del Manchester City, mientras su futuro continúa en el aire. Rodri tiene contrato con el conjunto inglés hasta junio de 2027 y ha rechazado una propuesta de renovación, por lo que su nombre continúa estando en el centro de los rumores del mercado. Durante las últimas semanas, el Real Madrid había aparecido como uno de los principales destinos para el internacional español, aunque en los últimos días el Barcelona ha irrumpido con fuerza en una operación que podría cerrarse en los próximos días. El futuro de Rodri sigue, por tanto, sin resolverse, mientras el jugador apura sus vacaciones en las Pitiusas antes de regresar a Manchester.

Las Pitiusas se convierten así, una vez más, en refugio de uno de los grandes nombres del fútbol mundial. Rodri ha elegido Formentera para desconectar antes de volver al trabajo, aunque su verano todavía tiene pendiente resolver una de las grandes incógnitas del mercado: ¿Manchester, Madrid o Barcelona?