Primera semana de trabajo del Trasmapi HC Eivissa

El Trasmapi HC Eivissa ya está de vuelta al trabajo. El equipo ibicenco, que esta temporada volverá a militar en División de Honor Plata, realizó su primera sesión de entrenamiento el pasado 3 de agosto en el Pabellón Municipal de Es Pratet. Una primera semana de trabajo intenso para comenzar la puesta a punto antes del inicio liguero, que tendrá lugar el 12 de septiembre a las 18 horas con un complicado debut en Santander ante Sinfín, uno de los candidatos al ascenso.

Han sido unos primeros días de toma de contacto en los que Geno Tilves y su staff han querido ir poco a poco después de las vacaciones. El objetivo es que los jugadores recuperen progresivamente el ritmo y las sensaciones antes de comenzar a elevar la carga de trabajo. En estos primeros entrenamientos, Tilves ya ha tenido a todos sus jugadores disponibles, tanto los veteranos como los nuevos fichajes Iván Calvo y Bruno García. También ha estado Fer González, que ha ampliado una temporada más su cesión desde el BM Torrelavega.

Otra de las novedades ha sido el regreso de Juani Montoto. El jugador llegó a Ibiza en verano de 2025 y tuvo que abandonar la isla en diciembre por motivos personales, pese a ser una pieza importante en la rotación del HC Eivissa. En la primera vuelta de Plata aportó 18 goles, además de otros cuatro en la Copa del Rey. El equipo cuenta, de momento, con estas tres incorporaciones y dos salidas, las de Roman Chychykalo y Joel Pararols. Además, Geno Tilves ha querido dar protagonismo durante estos primeros entrenamientos a ocho de los jóvenes con más proyección de la cantera insular: Antonio, Aitor, David, Eddy, Ian, Rares, Radu e Izan. Varios de ellos ya debutaron con el primer equipo durante la pasada temporada.

Calendario de pretemporada

La entidad informó ayer del calendario de pretemporada, que contará con cuatro partidos antes del inicio de la competición oficial. El debut del Trasmapi será el próximo sábado a las 17.30 horas a domicilio ante el Sanicentro BM Guadalajara, equipo recién descendido de Asobal y que este curso también competirá en Plata. Los alcarreños parten, además, como uno de los principales candidatos al ascenso, por lo que supondrán una dura primera piedra de toque para los de Geno Tilves.

Posteriormente, el sábado 22 de agosto, el conjunto ibicenco se desplazará hasta tierras valencianas para enfrentarse al Puerto Sagunto, que la pasada temporada finalizó en segunda posición en Plata y consiguió el ascenso directo a Asobal. El encuentro se disputará a las 12 horas. El tercer partido de preparación tendrá lugar el sábado 29 de agosto a las 18 horas en Barcelona ante el Handbol Sant Vicenç, conjunto de Primera Nacional, una categoría inferior a Plata. El último test antes del inicio liguero será la quinta edición del Trofeu Illes Balears, que se disputará el 5 de septiembre a las 20 horas en Sa Blanca Dona frente al Handbol Mallorca, también de Primera Nacional. Cuatro pruebas para que el Trasmapi HC Eivissa vaya afinando su puesta a punto y llegue con las mejores sensaciones posibles a un inicio de Liga que se presenta exigente.

Geno Tilves: «El grupo humano es clave»

Sobre las incorporaciones, el técnico del Trasmapi explicó ayer a Diario de Ibiza que el equipo contará con dos caras nuevas, además del regreso de Juani Montoto: «Tenemos dos fichajes, Bruno e Iván, y no se incorporarán más. Recuperamos también a Juani Montoto, que por un tema familiar se fue a mitad de temporada y ha podido regresar. Realmente no es que lo fichemos, pero, entre comillas, lo hemos recuperado. Tenía contrato y, al final, gracias a la situación, se recondujo todo y pudo seguir con nosotros, que era algo que queríamos. Es un chico joven y con mucha proyección».

Tilves destacó el perfil de Bruno, una de las apuestas del club para esta temporada: "Es un chico joven, con mucha proyección. Sobre todo necesitamos que coja ritmo y que recupere sensaciones después de no jugar mucho por las lesiones hace dos años y por la falta de minutos en Huesca el año pasado. A nivel ofensivo nos tiene que dar lanzamiento exterior y, en defensa, equilibrio, altura, envergadura y contundencia". Sobre Iván, el entrenador fue todavía más claro al definir el papel que tendrá en el nuevo proyecto: «Iván es nuestro cerebro defensivo, nuestro especialista. Será el jefe de la defensa, el que dirija y el que mande ahí. También queremos que nos dé ese punto de experiencia que tiene en la categoría, porque lleva muchos años en ella. Para mí es uno de los mejores jugadores en ese perfil defensivo».

El técnico se mostró satisfecho con los primeros días de trabajo: "Estamos muy contentos. La verdad es que los chicos han venido con muchas ganas y con muy buena actitud. Se lo decía a ellos: hemos venido como niños con zapatos nuevos". Para Tilves, el buen ambiente del vestuario y el rendimiento de la pasada temporada han sido dos factores importantes para afrontar con ilusión el nuevo curso: "También ayuda el haber acabado bien el año pasado y, sobre todo, tener un grupo humano muy bueno. Nos quedamos un poco tristes por no haber conseguido ese premio extra que habría sido el ‘play-off’, porque lo tuvimos muy cerca, pero eso hace que la gente venga con ilusión y con ganas". "Hemos hecho una buena temporada y el grupo era muy bueno. Esperamos mantenerlo, porque para nosotros es clave. Además, tenemos muy buenas referencias a nivel personal de las dos incorporaciones", añadió.

En esta primera fase de la pretemporada, el objetivo pasa ahora por recuperar el tono físico y volver a introducir progresivamente los conceptos del equipo: "Lo que toca en estas fechas es cargar las pilas, hacer mucho trabajo físico, mucho volumen, ir poco a poco afinando, recordar la idea de juego, meter cosas nuevas e incorporar a los nuevos a la dinámica del grupo". Una tarea que, según el entrenador, será más sencilla que el pasado verano debido a la continuidad de buena parte de la plantilla: "Lo positivo es que este año tenemos menos gente nueva. El año pasado nos costó mucho arrancar porque de las seis o siete primeras líneas teníamos cinco o seis jugadores nuevos y, al final, son los que llevan el juego del equipo. Este año solo tenemos a Bruno como novedad en ataque y defensa, y los demás ya saben de qué va la historia, conocen la idea de juego y eso nos facilita mucho el trabajo".

Llegar con el «hacha afilada»

Tilves también valoró el calendario de pretemporada anunciado ayer: "Este año intentamos tener más amistosos que nunca, cuatro partidos. Quizás ese también es el problema que tenemos aquí en Ibiza: nadie quiere venir a jugar contra nosotros, lógicamente por los desplazamientos". El técnico explicó que el club ha tenido que buscar fórmulas para hacer viable la preparación: "Tenemos que buscar desplazamientos económicos, con vuelos de ida y vuelta en el día, e intentar jugar en zonas de proximidad, como Valencia o Madrid". La preparación concluirá con el Trofeo Illes Balears frente al Handbol Mallorca: "Nos va a venir bien. Tendremos un partido por semana y eso nos permitirá ir cogiendo sensaciones y afilando el hacha para llegar lo mejor posible a la competición".