Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarMacrofiesta en IbizaAscensor del ParadorFiestas Sant Llorenç
instagramlinkedin

Fútbol | Segunda RFEF

'Pelón' ficha por la Peña Deportiva

El central de 31 años llega a Santa Eulària procedente del Melilla

Cartel del fichaje de 'Pelón'

Cartel del fichaje de 'Pelón' / Peña Deportiva

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Deportes

Ibiza

La Peña Deportiva sigue mirando al mercado. Este miércoles, la entidad de la Villa del Río anunció el fichaje de Manuel Antonio Cabrera 'Pelón' (Sanlúcar de Barrameda, 1995). El futbolista gaditano, de 31 años, llega a la isla para aportar veteranía en la retaguardia peñista para la temporada 2026/2027.

'Pelón' es un experimentado defensa central, aguerrido y con gran capacidad de liderazgo, que llega a Ibiza después de haber pasado gran parte de su carrera deportiva en Segunda Federación, en clubes como Atlético Sanluqueño, Atlético Paso, Águilas FC y UD Melilla, su último club.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents