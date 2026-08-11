Fútbol | Segunda RFEF
'Pelón' ficha por la Peña Deportiva
El central de 31 años llega a Santa Eulària procedente del Melilla
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Ibiza
La Peña Deportiva sigue mirando al mercado. Este miércoles, la entidad de la Villa del Río anunció el fichaje de Manuel Antonio Cabrera 'Pelón' (Sanlúcar de Barrameda, 1995). El futbolista gaditano, de 31 años, llega a la isla para aportar veteranía en la retaguardia peñista para la temporada 2026/2027.
'Pelón' es un experimentado defensa central, aguerrido y con gran capacidad de liderazgo, que llega a Ibiza después de haber pasado gran parte de su carrera deportiva en Segunda Federación, en clubes como Atlético Sanluqueño, Atlético Paso, Águilas FC y UD Melilla, su último club.
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