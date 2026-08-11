El Motoclub Formentera y Eivissa recibe 10.000 euros de la gran fiesta privada en sa Pedrera

El Motoclub Formentera y Eivissa ha agradecido públicamente al Ayuntamiento de Sant Antoni y a los promotores de la fiesta privada ambientada en el Antiguo Egipto que se celebrará el día 13 en los terrenos municipales de sa Pedrera la aportación de 10.000 euros que recibirá para continuar impulsando la Escuela de Motociclismo de Ibiza. La donación permitirá al Motoclub "afrontar parte de los gastos de mantenimiento y mejora de la zona de entrenamientos de sa Pedrera de Can Coix, además de contribuir a los desplazamientos y preparación de los jóvenes pilotos que compiten en campeonatos nacionales y europeos", indica en una nota.

Desde el club destacan especialmente el "carácter solidario de la iniciativa" y el hecho de que los organizadores hayan querido contar con la escuela como una de las entidades beneficiarias. El espacio donde se celebrará el evento acoge también las instalaciones de entrenamiento de los grupos de iniciación y trial de la Escuela de Motociclismo de Ibiza, unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Sant Antoni y cuyo mantenimiento corre a cargo del propio Motoclub. La preparación de las instalaciones supone cada temporada "un importante esfuerzo económico", ya que el club debe mantener y modificar periódicamente los obstáculos y zonas de entrenamiento para adaptarlos a las necesidades de los jóvenes pilotos.

Una escuela con entre 60 y 80 alumnos

La Escuela de Motociclismo de Ibiza nació en 2014 con el objetivo de acercar este deporte a niños y niñas desde los cuatro años, siempre desde una perspectiva segura y basada en valores deportivos, éticos y medioambientales. Cada temporada pasan por sus grupos de iniciación y competición entre 60 y 80 alumnos de entre cuatro y 18 años. Algunos de ellos han dado ya el salto a la competición de alto nivel. Actualmente, 14 pilotos formados en la escuela compiten en campeonatos nacionales y europeos, con resultados destacados.

El proyecto cuenta con un grupo de monitores, muchos de ellos pilotos con experiencia en campeonatos nacionales e internacionales, que dedican numerosas horas a la formación de los jóvenes. Sin embargo, el funcionamiento de la escuela requiere también del "apoyo económico de instituciones y empresas privadas para poder afrontar los costes de mantenimiento de las instalaciones, entrenamientos y desplazamientos". Por ello, el Motoclub considera que los 10.000 euros de la iniciativa solidaria de sa Pedrera suponen un "importante impulso para la escuela". La aportación permitirá "mejorar y mantener la zona de entrenamiento y ayudar a los pilotos que ya compiten fuera de la isla a afrontar en mejores condiciones sus respectivos campeonatos".

El Motoclub Formentera y Eivissa agradece así "la implicación" del Ayuntamiento de Sant Antoni y de los promotores de la fiesta privada, cuyo apoyo permitirá "seguir dando recorrido a un proyecto que lleva más de una década formando a jóvenes pilotos en Ibiza".

La firma Van Wyck & Van Wyck, especializada en eventos elitistas y exclusivos para celebridades internacionales y radicada en Nueva York, es la organizadora de la fiesta, cuyo aforo será de 350 personas. El Ayuntamiento informó a este diario de que los organizadores han pagado solo 199 euros por el uso de sa Pedrera, en concepto de tasa de actividad, donde los preparativos comenzaron el pasado 26 de julio.