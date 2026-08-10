El San Pablo-Eivissa vuelve al grupo catalán y dice adiós a los viajes interminables

El San Pablo-Eivissa ya conoce el camino que tendrá que recorrer la próxima temporada. La Segunda División de fútbol sala femenino ha dado a conocer este lunes su calendario y el conjunto ibicenco volverá a competir en el Grupo 2, junto a equipos catalanes, valencianos, aragoneses y un representante madrileño. Un cambio importante respecto al pasado curso, cuando las pupilas de Sergio Oruj quedaron encuadradas con los equipos de la zona norte.

Aquella distribución obligó al conjunto de Ca n’Escandell a afrontar largos desplazamientos, con viajes de hasta dos días y un importante impacto sobre las cuentas del club. Ahora, el escenario cambia y, aunque el nivel deportivo será mayor, el San Pablo-Eivissa respira algo más tranquilo en el apartado económico. El Grupo 2 estará formado por AECS L’Hospitalet, C.D. Parque Col. Santa Ana, Club Deportivo Nou Turia FSF, F.S. Sabadell, CFS Autoescola Urgell Linyola, San Pablo-Eivissa, Entrerrios Automatización, AE Penya Esplugues, Futsal Cartonajes Pans Mataró, Feme Castellón C.F.S., La Villa, Grupo Reciclarte César Augusta, Les Corts, A.E. “B”, SolarMon-Les Glories 2014 CD La Concordia, Lainco Esportiu Rubí F.S. y Somriu Futbol Sala Ripollet.

Las ibicencas disputarán 30 jornadas y comenzarán la competición el 19 de septiembre en casa frente a Les Corts. Una semana después llegará el primer desplazamiento, con visita a tierras catalanas para enfrentarse al Lainco Esportiu Rubí. La competición llegará al parón navideño después de la decimocuarta jornada, prevista para el fin de semana del 19 de diciembre, cuando el San Pablo-Eivissa recibirá al Futsal Cartonajes Pans Mataró. La Liga se retomará el fin de semana del 9 de enero con un desplazamiento a Zaragoza para medirse al Grupo Reciclarte César Augusta.

Precisamente el conjunto aragonés será también el último rival de las ibicencas, que cerrarán la temporada el 22 de mayo de 2027 en Ibiza, en una Liga que volverá a exigir al máximo a las de Sergio Oruj. Desde el club valoran el cambio de grupo de forma "muy positiva". Así lo explicó a Diario de Ibiza Iván Gil, director deportivo del conjunto de Ca n’Escandell, que reconoce que el reto deportivo será mayor, pero que el club se quita de encima una importante carga económica. "Deportivamente, este grupo tiene más nivel que el de la zona norte, pero a nivel económico el club respira porque no va a ser la odisea del año pasado, de estar día y medio o dos días fuera de casa, con el gasto de hoteles que eso conlleva", señaló Gil.

El director deportivo tiene claro que el cambio no será un camino de rosas sobre la pista, pero tampoco supone un problema para el San Pablo-Eivissa: "El nivel va a subir deportivamente, pero no pasa nada. Nos gustan los retos y estamos preparados". El San Pablo-Eivissa afronta así una nueva temporada con un grupo más exigente sobre el papel, pero con un calendario que permitirá reducir considerablemente el desgaste de los desplazamientos. El balón comenzará a rodar el 19 de septiembre.