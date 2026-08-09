El trote ibicenco vuelve a dejar su sello en una jornada con cinco carreras

El trote de Ibiza volvió a ofrecer una jornada de máxima igualdad con cinco carreras y cinco vencedores diferentes. Odisea, Maldiva Des Puig, Love Story CT, Mistic CR y Just Be Yourself fueron los grandes protagonistas de una reunión en la que los conductores y caballos vinculados al trote pitiuso volvieron a dejar su sello.

La primera carrera, disputada sobre 2.100 metros, terminó con el triunfo de Odisea, conducido por José Luis Torres Marí. Ormay Plus, con Antonio Escandell Serra, terminó en segunda posición, mientras que Onyx Du Crack, guiado por Juan Tur Costa, completó el podio.

En la segunda prueba, sobre 1.700 metros, Maldiva Des Puig, con Jorge Ginard Riera, se hizo con la victoria. Heaven Des Llorer, conducido por Miguel Mestre Suñer, fue segundo y New Star CB, con Vicente Marí Ribas, ocupó la tercera posición. Kalistro Ema, con Adrián Escandell Cárdenas, terminó cuarto.

La tercera carrera volvió a tener como vencedor a Love Story CT, conducido por Miguel Mestre Suñer. Jaded RS, con Marc Roig Mestre, cruzó la línea de meta en segunda posición, mientras que Invictus CB, guiado por Julio Marí Torres, fue tercero. El Ruli, con Antonio Prats Escandell, terminó cuarto.

En la cuarta prueba, también sobre 1.700 metros, Mistic CR se llevó el triunfo con José Luis Torres Marí a los mandos. Jar Jar Binks, con Juan Franc Planells Torres, terminó segundo y Gitano de Feline, conducido por Germán Valero Torres, completó el podio. John Wayne HM, con Carolina Escandell Boned, fue cuarto.

La quinta y última carrera de la jornada tuvo como vencedor a Just Be Yourself, conducido por Miguel Mestre Suñer. Hijo de Tonio HM, con Antonio Prats Escandell, fue segundo, mientras que Giant’s Causeway, con Manuel Reyes Hidalgo, terminó tercero. Iohdeco TF, guiado por Antonio Juan Ferrer Torres, cerró la clasificación de los cuatro primeros.

Cinco carreras y cinco ganadores diferentes en una jornada que volvió a demostrar la igualdad existente en el trote y que dejó protagonismo repartido entre diferentes cuadras y conductores. Odisea, Maldiva Des Puig, Love Story CT, Mistic CR y Just Be Yourself fueron los nombres propios de una reunión que volvió a poner la competición sobre el óvalo en el centro de la escena.