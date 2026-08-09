L’Immens se cuela en el podio de la Copa del Rey MAPFRE

L’Immens ha vuelto a dejar su sello en una de las grandes citas de la vela internacional. La embarcación de Nicolás González cerró este sábado su participación en la 44ª Copa del Rey MAPFRE con un brillante tercer puesto en la clase Uber ORC B y, además, se proclamó campeona de la división Corinthian, reservada a tripulaciones íntegramente amateur.

El Sinergia 40 Mod., que compitió bajo los pabellones del Yacht Club Uruguayo y del Club Náutico Ibiza, completó una gran semana en aguas de la bahía de Palma, donde tuvo que medirse con una flota de 23 embarcaciones y algunas de las mejores tripulaciones nacionales e internacionales.

L’Immens terminó tercero en la clasificación general con 45 puntos, únicamente por detrás del Teatro Soho San Miguel, vencedor con 15,5, y del argentino Katara, segundo con 36,5. Un resultado de mucho valor teniendo en cuenta la exigencia y el nivel de una clase que volvió a ofrecer una competición muy igualada.

Una victoria y mucha regularidad

El equipo de Nicolás González fue de menos a más y se mantuvo durante toda la competición en la pelea por las posiciones delanteras. En las ocho pruebas disputadas, L’Immens consiguió su mayor éxito en la segunda manga, en la que logró una victoria, además de firmar dos cuartos puestos en la primera y quinta regatas.

La regularidad terminó siendo una de las grandes bazas del equipo ibicenco, que supo mantenerse en los puestos de cabeza durante una semana marcada por la exigencia y por unas condiciones que pusieron a prueba a todas las tripulaciones.

El tercer puesto en Uber ORC B adquiere todavía más valor al llegar en una de las regatas de crucero más prestigiosas del calendario internacional. Palma volvió a convertirse durante estos días en el epicentro de la vela de alto nivel, con una Copa del Rey que reunió a una numerosa representación nacional e internacional.

Campeones Corinthian

El podio absoluto no fue el único motivo de celebración para L’Immens. La embarcación se proclamó también campeona de la división Corinthian de Uber ORC B, destinada a las tripulaciones formadas íntegramente por regatistas amateur.

De esta manera, el equipo de Nicolás González cierra la Copa del Rey MAPFRE con un doble éxito: tercer clasificado absoluto en Uber ORC B y campeón Corinthian. La entrega de premios tuvo lugar en La Almudaina, donde Su Majestad el Rey Felipe VI hizo entrega de los trofeos a los campeones, segundos y terceros clasificados de las diferentes categorías.

Para el Club Náutico Ibiza, el resultado supone una "nueva satisfacción" y vuelve a colocar el nombre del club y de la vela ibicenca en uno de los podios más importantes del calendario internacional. L’Immens regresa de Palma con dos trofeos bajo el brazo y la confirmación de que el proyecto sigue "compitiendo entre los mejores".