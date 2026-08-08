Tiziano Vesperini, Paula Pina y Mateo Delgado reinan en el Trofeo Festes de la Terra

El Club Náutico Ibiza acogió los días 6 y 7 de agosto una nueva edición del Trofeo Festes de la Terra 2026, una regata disputada en aguas de Talamanca que reunió a 61 regatistas de las clases Optimist, ILCA 4 e ILCA 6. La prueba, organizada por el Club Náutico Ibiza junto a la Federación Balear de Vela y con el patrocinio del Ayuntamiento de Ibiza, volvió a dejar patente el buen momento que atraviesa la vela base pitiusa.

Las buenas condiciones meteorológicas permitieron completar las cuatro pruebas previstas en Optimist y las seis mangas de ILCA 4 e ILCA 6, en una competición "marcada por la igualdad y el alto nivel de los jóvenes regatistas".

En Optimist, el triunfo absoluto fue para el argentino Tiziano Vesperini, del Rosario Rowing Club, que se proclamó campeón con solo cuatro puntos netos. El podio lo completaron Ian Maurovich, del Club Náutico Ibiza, segundo con cinco puntos, y Joan Riera, del Club Nàutic Santa Eulària, tercero con seis.

En las categorías inferiores también hubo protagonismo pitiuso. Pau Riera se impuso en Sub-13, por delante de Lluc Torres y Marc Serrano, mientras que Eric Torres ganó en Sub-11, acompañado en el podio por Valentino Huergo y Lluc Costa. En perfeccionamiento, la victoria fue para Mario Ruiz, seguido por Candela Andrés y Mateo Costa.

La clase ILCA 4 tuvo acento santantoniense. Paula Pina, del Club Nàutic Sant Antoni, se llevó el triunfo por delante de su compañera Sofía Marí-Mayans. El ibicenco Romeo Pomo, del Club Náutico Ibiza, completó el podio. También destacaron Carlota Mediero, quinta, y Julen Silvera, séptimo.

En ILCA 6, Mateo Delgado, del Club Náutico Santa Eulalia, se proclamó campeón. Pau Marí Ribas, del Real Club Náutico de Palma, fue segundo y María Torres Serra, del Club Nàutic Sant Antoni, tercera. Marc Tur Costa, quinto, y Alejandra Lloyd Galiana, sexta, fueron los mejores representantes del Club Náutico Ibiza.

El reparto de triunfos entre los tres clubes náuticos de la isla volvió a demostrar el excelente nivel de la cantera pitiusa, con regatistas del Club Náutico Ibiza, Sant Antoni y Santa Eulària copando los primeros puestos en las diferentes categorías.

La competición terminó con la tradicional entrega de trofeos en la Escuela de Vela del Club Náutico Ibiza, donde los participantes recibieron el reconocimiento por dos jornadas de competición que volvieron a convertir Talamanca en uno de los puntos de encuentro de la vela base de las Pitiusas.