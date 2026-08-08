Sant Antoni adjudica la rehabilitación estructural y reforma de las gradas del campo de fútbol municipal por 1,8 millones de euros

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha adjudicado las obras del proyecto de rehabilitación estructural y reforma de las gradas del campo de fútbol municipal de Sant Antoni por un importe de 1.846.878,55 euros. La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución previsto de ocho meses, permitirá "recuperar y modernizar una de las principales infraestructuras deportivas del municipio, garantizando su seguridad, funcionalidad y adaptación a la normativa actual".

El proyecto contempla el refuerzo estructural de las gradas, la reparación y saneamiento de los elementos deteriorados, trabajos de impermeabilización y la rehabilitación de la estructura de la cafetería. Asimismo, incluye la adaptación de las instalaciones a las exigencias actuales del Código Técnico de la Edificación (CTE), con actuaciones en accesibilidad, seguridad contra incendios y renovación de las instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, agua, saneamiento, ventilación, gas y sonido.

Esta intervención responde a la necesidad de actuar de forma integral en esta infraestructura deportiva, construida entre los años 1987 y 1988, tras el desprendimiento de hormigón registrado en julio de 2024 en uno de los vestuarios.

Tras el desprendimiento, el Ayuntamiento encargó por la vía de urgencia un estudio técnico que confirmó importantes deficiencias estructurales. Tras analizar, junto con los clubes de fútbol del municipio, las distintas alternativas de actuación, se optó por la solución más completa, que contempla la rehabilitación integral de las gradas y los vestuarios.

Paralelamente, el departamento de Deportes garantizó la continuidad de la actividad con una inversión de 80.000 euros para la instalación provisional de 14 módulos prefabricados destinados a vestuarios y otras dependencias, además de baños portátiles y gradas supletorias.

El Ayuntamiento subraya que esta intervención "permitirá restablecer las condiciones de seguridad, mejorar la funcionalidad del recinto y adecuar la instalación a la normativa vigente de este espacio de referencia para la práctica deportiva y la vida social de Sant Antoni".