La Peña Deportiva arranca la pretemporada con buenas sensaciones. El duelo disputado este sábado en el Municipal de Santa Eulària frente al Inter Ibiza, bajo un calor sofocante y ante unos 150 aficionados, ha servido para empezar a aplicar las bases de la temporada 2026/2027.

Un buen partido de fútbol de los de la Villa del Río, muy solidarios y trabajadores durante los 90 minutos. La primera parte estuvo dominada por los locales. La Peña tardó poco en adelantarse en el marcador, con gol de Salinas en el minuto cinco.

Un rato más tarde, después de algunas ocasiones claras para los de Ramiro González, llegó el segundo tanto gracias a un recién llegado, Dani Sancho. Después del segundo tanto, el partido se decantó mucho más a favor de los peñistas, traduciéndose en un mejor juego y en ocasiones constantes.

Tras el descanso, el partido fue mucho más igualado, intenso y animado. El Inter recortaba distancias de penalti por medio de Gianluca Alfenoni. Poco le duró la alegría a los “guerreros”, ya que Joan Marí remató a la perfección un gran balón a la salida de un córner, poniendo el 3-1.

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Y al borde del final, un buen balón a la espalda de la defensa fue aprovechado por Marc Fraile para superar al portero y anotar el definitivo 4-1 en el marcador. Un encuentro dirigido a coger sensaciones, probar las nuevas incorporaciones y comenzar a aplicar los conceptos que Ramiro González ha podido transmitir en las pocas sesiones de pretemporada que la Peña lleva hasta la fecha. Esto no ha hecho nada más que empezar.